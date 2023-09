Allegri lo vuole a tutti i costi: nome nuovo per la Juve

Allegri lo vuole a tutti i costi. In casa Juventus si valutano possibili nuovi innesti e il tecnico livornese ha già fatto le sue scelte.

Le prime tre giornate di campionato hanno regalato a Massimiliano Allegri una Juventus non ancora esattamente definibile. Una squadra che ha mostrato novità interessanti salvo poi ricadere in vecchi difetti che inducono a serie riflessioni.

Una Juventus che ha cambiato pochissimo, in termini di uomini, rispetto alla passata stagione ma che intende, invece, cambiare profondamente dal punto di vista dell’atteggiamento in campo. E il mercato è sempre lì, anche se ufficialmente chiuso, rimane sempre aperto nella mente di tecnici e dirigenti. E’ così anche per Allegri e Giuntoli che osservano, scrutano e valutano possibili opzioni per l’immediato futuro.

Quando si è formata la coppia Allegri-Giuntoli più di qualcuno ha storto il naso. Secondo alcuni Allegri avrebbe preferito accanto a sé un altro dirigente come responsabile dell’area tecnica, così come si è spesso vociferato di come Giuntoli ambisse ad un cambio di tecnico sulla panchina bianconera. A quanto è dato sapere, invece, la coppia lavora in perfetta sintonia e anche per quanto riguarda i gusti calcistici sembrano collimare, Lukaku a parte. E su un nome i due si ritrovano perfettamente d’accordo: Claudio Echeverri.

Allegri lo vuole a tutti i costi, Giuntoli anche

Sembra che Allegri non abbia ben digerito il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma e che, invece, la cosa non abbia turbato più di tanto Giuntoli. Sarà perché il suo orizzonte è, al momento, un altro e lo fa volare al di là dell’Atlantico, nella terra di Maradona e Messi: l’Argentina.

E’ qui infatti, nella compagine del River Plate, che milita Claudio Echeverri, classe 2006, che ha folgorato sulla via di Buenos Aires il direttore tecnico bianconero. Il River punta molto sul talento del giovane centrocampista sicuro che, tra non molto, il suo destino calcistico si sposterà, inevitabilmente, in Europa.

E la Juventus vuole che il suo futuro sia alla Continassa. Diversi club europei hanno messo gli occhi addosso al diciassettenne talento argentino, ma sembra che la Juventus si sia mossa in anticipo e abbia pertanto accumulato un importante vantaggio. Che non occorre sprecare. Anche Allegri stravede per El Diablito Echeverri che, nonostante la giovanissima età, si ritiene già pronto per il grande salto, senza nemmeno passare per la Next Gen.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se vi sia la reale possibilità che Claudio Echeverri possa sbarcare all’aeroporto di Caselle già il prossimo gennaio, nella finestra di mercato invernale. Allegri lo vuole a tutti i costi, Giuntoli lo vuole a tutti i costi. Anche in questo caso, come sempre, il costo avrà il suo peso.

