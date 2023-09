Sara Croce da capogiro: si vede tutto

Componente fissa del cosiddetto gruppo “Bonas” nel programma televisivo Avanti un altro, Sara Croce torna a stupire tutti con la sua arte su Instagram.

La giovanissima e bella ragazza è nata a Garlasco, in provincia di Pavia, un quarto di secolo fa, il 4 giugno del 1998. Sara Croce consegue il diploma in Scienze Applicate alle superiori e successivamente si laurea in Comunicazione d’Impresa all’università IULM di Milano. Il primo approccio con il mondo dei mass media e dello spettacolo in Italia arriva con la purtroppo infruttuosa partecipazione al concorso di Miss Italia.

La ragazza non vince ma ottiene un quarto posto che le consente comunque di farsi conoscere. Poi si consola con le vittorie nelle competizioni minori di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia, ma che le regalano ancora ulteriore notorietà. Manca poco e raggiungerà finalmente il successo.

Sara ottiene successo però grazie al mondo della televisione. Nel 2019 ottiene il ruolo di Madre Natura per una puntata di Ciao Darwin 8. Da lì arriva la svolta, sotto l’egida guida di un uomo illuminato qual è Paolo Bonolis: nel 2020 diventa una componente imprescindibile del famigerato gruppo “Bonas” di Avanti un Altro, sostituendo un’altra vecchia conoscenza del mondo social come la bellissima Laura Cremaschi.

Il dilagante successo social e la vita sentimentale

Sara Croce è molto seguita su instagram, piattaforma sulla quale il suo profilo vanta più di 1 milione di follower. Negli anni ha avuto flirt importanti con volti più o meno noti del mondo dello spettacolo quale l’ex tronista Andrea Damante e soprattutto il petroliere iraniano Hormoz Vasfi. La ragazza è abbastanza riservata riguardo la sua privata ma attualmente dovrebbe essere fidanzata con il portiere di origini campane Gianmarco Fiory. Numerose foto insieme pubblicate sui social portano a dedurre di fatto ciò.

Originario di Capri, Fiory ricopre il ruolo di portiere e a trentatrè anni ha passato l’intera carriera a barcamenarsi tra serie C e dilettantismo. Attualmente risulta svincolato dopo l’ultima stagione trascorsa tra le fila del Derthona. Con il club di Tortona (provincia di Alessandria, in Piemonte) ha totalizzato nella scorsa stagione ventiquattro presenze che tuttavia non sono state sufficienti a garantirgli la permanenza in organico.

Fra le tante passioni di Croce si annovera lo sport. Ha un corpo statuario scolpito grazie al Fitness e alla dieta ferrea che le impedisce anche il minimo sgarro, per lei nemmeno un piatto di canestrelli al ragù.

Croce dispone di leve notevoli dall’alto dei suoi 182 centimetri, che per una donna non sono assolutamente pochi, e di misure impeccabilmente proporzionate (82-59-89). Il tutto è stato esibito su Instagram in questo post con cui l’artista lombarda si mette in risalto grazie ad una minigonna da urlo, parte integrante di un vestito intero (pezzo unico) platealmente ispirato alle sottilette Kraft.