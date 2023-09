Milinkovic-Juventus, l’annuncio che ribalta tutto

L’ultimo annuncio su Milinkovic-Savic ha spiazzato tutti i tifosi juventini: cosa è emerso sul centrocampista serbo.

Il calciomercato estivo della Juventus si è concluso senza alcun rinforzo a centrocampo, rinforzo che invece chiedevano da tempo i tifosi bianconeri. In realtà rispetto alla scorsa stagione c’è un giovane in più, ovvero Hans Nicolussi Caviglia, rientrato dal prestito (prima al Sudtirol e poi alla Salernitana). Inoltre, Allegri ha deciso di tenere in rosa anche Weston McKennie, ceduto in prestito al Leeds lo scorso gennaio. Ma di certo i fan di Madama speravano in un grande colpo che invece non c’è stato.

In particolare la tifoseria juventina era convinta che Giuntoli avrebbe fatto di tutto per assicurarsi Sergej Milinkovic-Savic, anche perché il contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio avrebbe permesso di avere il serbo a un prezzo tutto sommato favorevole. Invece, come noto, Milinkovic-Savic ha preferito accettare la corte araba: l’Al-Hilal ha ricoperto d’oro l’ex centrocampista biancoceleste, garantendo al giocatore 20 milioni all’anno fino al 2026.

Una vera e propria beffa per la Juventus, dato che Milinkovic-Savic era da anni un pallino della società bianconera. Il mancato trasferimento a Torino non è stato accolto con piacere nemmeno da Massimiliano Allegri, convinto che l’acquisto di Milinkovic-Savic avrebbe dato alla Juventus quella marcia in più per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Milinkovic-Savic, retroscena Juve: la verità sul serbo

Un’indiscrezione che viene ora confermata anche da un grande allenatore come Giovanni Galeone. L’ex tecnico del Pescara, molto legato ad Allegri, ha parlato anche del mercato della Juve in una lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport. Galeone ha confermato che il vero rimpianto di mercato del tecnico livornese è proprio il mancato acquisto del centrocampista della Nazionale serba.

Galeone ha rivelato che all’inizio di quest’estate, prima che Milinkovic-Savic decidesse di trasferirsi in Arabia, Max Allegri coltivava più di una speranza di veder arrivare il laziale alla Continassa. Al tempo stesso, però, ‘Acciughina’ era consapevole delle difficoltà, specialmente quelle economiche in cui si trova la Vecchia Signora.

“Il serbo è sempre stato un suo pallino e sarebbe stato ideale anche per questa Juventus“, ha poi aggiunto Galeone, che però ritiene possibile il pieno recupero di Paul Pogba.

Per l’allenatore friulano potrebbe essere proprio il Polpo “il grande colpo” della Juve, che ha dovuto necessariamente concentrarsi sulle cessioni per questioni di bilancio. Il francese si è rivisto in campo nella gara interna contro il Bologna e dal suo piede è partita l’azione che ha portato al pareggio di Vlahovic. I tifosi della Juve incrociano le dita.

