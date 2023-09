Allegri contro Giuntoli: svelato quello che gli ha urlato

Allegri e Giuntoli pare abbiano avuto un diverbio che non è sfuggito ai pochi presenti. La rivelazione è sconcertante

Per quanto i risultati e il mercato terminato di recente possano suggerire il contrario, il clima in casa Juventus non è poi così disteso come potrebbe sembrare. Anzi, ci sono parecchi dissapori articolati tra tutto il team, e soprattutto in dirigenza sembra che ultimamente siano volate parole piuttosto pesanti. Ma andiamo con ordine.

Dopo una lunga e proficua esperienza al Napoli, il ds Cristiano Giuntoli si è unito ai bianconeri relativamente pochi mesi fa. Parliamo di due personalità forti, sia lui che Allegri hanno uno spiccato carattere (come tutti i toscani) e non c’è stata sempre serenità. Anzi, tutt’altro.

Il fatto risale al momento della partita tra Juventus e Bologna, terminata con un pareggio e un match che ha causato non poche polemiche. Sembra infatti che le due figure siano state quasi “braccate” per evitare che la situazione degenerasse in maniera ulteriore. Insomma, non un quadro piacevole tramite il quale affrontare la stagione. I due punti persi contro i felsinei col senno di poi potrebbero avere una grave incidenza.

Il bilancio della stagione è ovviamente ancora tutto da dimostrare, ma in linea di massima non è mai sbagliato dire che chi ben comincia è a metà dell’opera. O quasi. Certo è che questo retroscena non è sfuggito ai tifosi, i quali si sono immediatamente chiesto cosa sia successo dopo questa strana e ambigua partita.

Allegri-Giuntoli: come sono andate le cose?

La vittoria di Empoli ha sistemato parzialmente le cose, ma allo stesso tempo c’è attesa per quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Come recita il post sottostante, tra Allegri e Giuntoli è accaduto un episodio che ha generato un certo scalpore. Ecco cosa è successo:

Retroscena, Domenica post #JuveBologna i piani altissimi hanno imposto ad #Allegri di non parlare perché era troppo nervoso. Il veto è arrivato anche per #Giuntoli anche lui troppo nervoso. Chi ha dato questo ordine? Francesco Calvo (che sta per diventare il n1) il mister si e… — Juventus Mercato (@J_Mercato) August 30, 2023

Ai vertici è stato dunque impedito ai due professionisti di esprimersi in conferenza stampa. Questo poiché sarebbero stati presumibilmente guidati in maniera troppo “vorace” dalle loro emozioni. Che in quel momento era alterate per via del risultato non soddisfacente. Insomma siamo all’inizio e già emergono i primi problemi.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI