Fantacalcio, 6 colpi low cost: i nomi che possono cambiare la stagione

Chiuso il calciomercato è tempo di tirare le somme anche con il fantacalcio. Sei colpi low cost pronti a fare la fortuna dei fantallenatori.

Con la chiusura del calciomercato è tempo di aste anche per i fantallenatori. C’è chi aspetta settembre per l’asta del fantacalcio e chi invece, per non perdere nemmeno una giornata di Serie A, ha già iniziato, ma adesso dovrà affrontare una nuova asta di riparazione. Sia che facciate parte di una o dell’altra scuola di pensiero, ecco sei colpi low cost che potrebbero fare al caso vostro.

Partiamo dalla difesa, con due calciatori che potrebbero vantare una certa sicurezza per quanto riguarda il voto. Soprattutto se fate un fantacalcio con dieci o più partecipanti uno dei principali rischi è quello di non prendere voto. Ecco che Ojono del Frosinone e Dragusin del Genoa potrebbero fare al caso vostro. Entrambi sono partiti con i galloni da titolare e difficilmente perderanno il posto durante la stagione. Dragusin inoltre ha anche il vizietto del gol. E un +3 che arriva dalla difesa non fa mai male.

Passiamo al centrocampo dove invece come nomi da segnalare ci sono Rafia del Lecce, già in bonus in questa stagione, e Sulemana del Cagliari. In questo secondo caso però è da tenere a mente che è molto soggetto ai cartellini gialli e quindi il malus è sempre dietro l’angolo. Potrebbe però essere un ottimo affare per completare gli slot a centrocampo, magari come settimo o ottavo a poco prezzo, da inserire come panchinaro per coprire eventuali senza voto dei titolari.

Fantacalcio, affari low cost dopo la chiusura del mercato

Veniamo all’attacco, croce e delizia dei vari fantallenatori. Capita, quasi sempre, che dopo essersi svenati per i vari Osimhen, Lautaro o Immobile si arrivi al quinto o sesto slot senza praticamente crediti. Ecco quindi che due scommesse come Zirkzee e Bonazzoli potrebbero fare al caso vostro.

Per l’attaccante del Bologna ci si aspetta una stagione esplosiva. I felsinei credono in lui e gli hanno affidato le chiavi dell’attacco dopo la cessione di Arnautovic, Fino ad oggi Zirkzee non ha mostrato molto feeling con il campionato italiano, ma la situazione a Bologna per lui è estremamente interessante: si troverà ad essere terminale offensivo di una trequarti composta da Orsolini, Karlsson e Ndoye. Potremmo dargli fiducia.

Per Bonazzoli discorso leggermente diverso. Due anni fa è andato in doppia cifra con la Salernitana, l’anno scorso invece è stato oscurato da Dia tanto da essere costretto a lasciare la Campania. Al momento non parte in pole nelle gerarchie del Verona, ma si potrebbe scommettere su di lui come sesto slot puntando sul fatto che possa mettere in discussione le gerarchie al Bentegodi.