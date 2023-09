La panchina traballa, l’allenatore esplode

Quando le cose non vanno bene all’interno di una squadra, come risultati, ovviamente il primo responsabile è l’allenatore

Nel mondo del calcio il ruolo dell’allenatore è fondamentale e spesso i tecnici sono i primi responsabili dei risultati positivi, e soprattutto negativi della squadra.

E’ stato un grande calciatore, bomber che ha fatto tanti gol e ora invece siede su una panchina in una serie inferiore. Negli ultimi anni Cristiano Lucarelli è stato l’allenatore della Ternana, nonostante qualche esonero prima di essere richiamato al timone della squadra umbra. Nella sua carriera di calciatore ha vestito le maglie di tante squadre gloriose del nostro calcio, lo ricordiamo per l’esperienza molto buona con la maglia Valencia in Spagna, dove ha conquistato anche una Coppa Uefa.

Il 99 per eccellenza, però, è ricordato soprattutto per quanto fatto con la maglia del Livorno, dove è diventato presto capitano e bandiera. Con gli amaranto ha giocato dal 2003 al 2007 e, poi lo ricordiamo anche per la sua esperienza a Napoli, dove, tra l’altro, ha vinto una Coppa Italia. A Livorno addirittura, nella stagione 2006/2007, è stato protagonista con i toscani anche di un’ottima cavalcata in Coppa Uefa, la prima della storia. Nel corso della sua carriera amaranto ha collezionato 158 presenze e 101 reti, tra tutte le competizioni.

Ternana, lo sfogo in conferenza di Cristiano Lucarelli

La Ternana ha iniziato il campionato con tre sconfitte in altrettante gare, nonostante siano state lottate, e nelle ultime ore ha fatto il giro del web lo sfogo del tecnico Cristiano Lucarelli. Nelle sue parole, l’allenatore degli umbri, ha voluto lanciare una frecciata a chi spera nelle sconfitte delle Fere, elogiando invece la curva.

Cristiano ha raccontato anche di essere consapevole di essere su quella panchina perché cinque allenatori hanno scelto di non accettare la chiamata. Nelle ultime ore si è poi parlato di un possibile esonero di Cristiano Lucarelli, in caso di ulteriori sconfitte della Ternana nelle prossime giornate.

Negli ultimi anni la Ternana non si è mai espresso al meglio nel campionato di Serie B, riuscendo a mantenere a fatica la categoria. Le situazioni societarie non hanno mai aiutato l’ambiente a rendere al meglio, come serenità, sia che si parli di giocatori che di tifoseria nell’apporto alla squadra.

La città, molto spesso, ha criticato il presidente, fino allo scorso anno, e Stefano Bandecchi non è mai stato amato. Le critiche piovute, come detto, si sono sempre ripercosse sulla squadra, e ha fatto fatica a rendere nei 90′ di gioco. Bandecchi ha però dovuto cedere la società dopo l’elezione a sindaco di Terni e la squadra ora naviga nel caos totale.