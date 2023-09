Tegola Juve, Allegri perde un Big per l’Empoli

Brutta tegola in casa Juve: Max Allegri perde un big per la sfida contro l’Empoli, il giocatore non ci sarà!

Nulla da fare in casa Juve: Max Allegri sarà costretto a fare a meno di un suo big nella sfida contro l’Empoli. Una brutta tegola con cui dover fare i conti, e il tecnico ne ha preso atto. Si tratta di un forfait derivante da un infortunio che si trascina dalla scorsa settimana. D’altronde appena la stagione inizia ed entra nel vivo ecco arrivare puntuali i primi acciacchi fisici. Allegri si trova costretto a sostituirlo.

Era già capitato domenica scorsa contro il Bologna, quando Wojciech Szczesny fu costretto a lasciare la porta della Juve a Mattia Perin a causa di una botta al fianco ricevuta. Il portiere ha provato a rientrare ma dopo più di una settimana dall’accaduto sente ancora dolore. Quando rientrerà?

Il polacco si è allenato a parte per tutta la settimana, non rientrando in gruppo, seppur si prevedeva un suo ritorno. Come detto sente ancora dolore e quindi i medici non vogliono rischiare. Anche perché al suo posto ci sarà Perin che non è un secondo come gli altri, ma possiamo parlare di un titolare aggiunto. Dunque massima serenità per le scelte della porta bianconera. Perin dà affidabilità ad Allegri che preferisce non rischiare l’estremo difensore ex Roma.

Tegola Juve, Allegri perde Szczesny contro l’Empoli: le ultime

La cosa curiosa, però, è che il calciatore è stato convocato per gli impegni della Polonia e probabilmente risponderà alla chiamata. Non ci sono però allarmi o tensioni tra le parti: i medici della Juve sono in costante contatto con i colleghi della rappresentativa polacca e di comune accordo hanno deciso di far convocare il calciatore.

Le sue condizioni non preoccupano e quindi è probabile che riesca a farcela a scendere in campo con la sua nazionale. Se non nel primo impegno, magari nel secondo qualche giorno dopo.

Anche Allegri nella conferenza stampa di presentazione al match di Empoli ha fatto il punto sulla situazione spiegando come domani giocherà Perin ma che per Szczesny non ci sono preoccupazioni. Rientrerà di sicuro dopo la sosta, quando i bianconeri ospiteranno la Lazio. Si è preferito non rischiare, come detto su, ma il giocatore potrà tornare presto a disposizione del tecnico bianconero, a meno di imprevisti e complicazioni che nessuno si augura.