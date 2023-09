Zero minuti ufficiali: la Juve scarta il regalo

La Juventus pronta a scartare un vero e proprio regalo di mercato: zero minuti ufficiali per il giocatore ed arrivo in Italia possibile.

La stagione della Juventus, chiamata al riscatto dopo due anni di risultati negativi, è iniziata esattamente come l’ultima, ovvero con una vittoria, un pareggio e prestazioni non del tutto convincenti.

I bianconeri, soprattutto contro il Bologna ed in parte nel secondo tempo contro l’Udinese sono tornati a mostrare le problematiche dello scorso campionato vale a dire baricentro troppo basso, poco movimento senza palla e ritmo davvero blando. I tifosi si aspettano ben altro ed in molti via social hanno espresso delle perplessità sulla rosa a disposizione di Allegri, sottolineando come manchi ancora qualcosa e chiedono acquisti sul mercato.

Le ultime ore della sessione estiva sono state povere di idee e occasioni. L’ultimo giocatore sfumato in ordine di tempo è Emil Holm, terzino destro dello Spezia che è passato all’Atalanta e alla fine si è vista la mancanza di qualcosa in quel reparto.

Il mercato è finito e la Juve non ha portato acquisti ma a gennaio potrebbero arrivare nuovi rinforzi. Allegri e Giuntoli ne sono consapevoli. Stiamo parlando di Nacho Rodriguez che come è ormai noto da un po’ di tempo non rientra più nei piani del Real Madrid. Il calciatore non gioca e non trova spazio nella formazione di Ancelotti.

Juventus, occasione Nacho: il Real Madrid vuole cederlo

Il calciatore è fuori dal progetto del Real Madrid che è disposto a cederlo e la conferma di ciò è stata data dal fatto che il giocatore di San Sebastian non abbia giocato neppure un minuto nelle prime tre giornate di Liga. Da qui la decisione del club bianconero di monitorare la situazione dell’ex viola.

Per i bianconeri Nacho è una vera e propria occasione di mercato visto che parliamo non solo di un profilo di esperienza che può disimpegnarsi senza problemi in diversi ruoli e senza dubbio fa al caso del gioco del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Nacho ha un contratto in scadenza con il Real Madrid il prossimo giugno e questo potrebbe essere un fattore molto importante per la Juventus all’interno di un’eventuale trattativa. Per i blancos potrebbe essere infatti l’ultima occasione per incassare qualcosa dalla cessione del giocatore e non dovrebbero chiedere troppo per lasciarlo partire considerato che non rientra più nei piani di Ancelotti.

Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Nacho si aggira attorno ai 5 milioni di euro e potrebbe essere proprio questa la cifra che potrebbe richiedere il Real Madrid per lasciarlo andare, anche meno nel prossimo mercato di gennaio. Una cifra più che accessibile, con il Real pronto quasi a regalare il giocatore pur di portare a casa qualcosa di soldi e la Juventus è pronta ad approfittare di ciò.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI