Tutti felici e contenti, scambio Juve last minute

In casa Juve si profila uno scambio last minute che può far felici e contenti tutti: si attendono gli sviluppi

Lo scambio last minute pensato in queste ore dai dirigenti della Juve può far davvero felici e contenti tutti. Dai club interessati ai giocatori coinvolti, desiderosi di cambiare aria. Sono le ultime ore di mercato, quelle per piazzare gli ultimi colpi da parte delle squadre. La Juve qualche operazione deve ancora farla, soprattutto in uscita, avendo piazzato alcuni tra i suoi esuberi, ma non tutti.

La situazione relativa a Filip Kostic è tra quelle più difficili da decifrare. Il giocatore serbo era tra i titolari inamovibili della scorsa stagione, uno dei più positivi in un’annata turbolenta. In questa, invece, sembra essere cambiato tutto, almeno nelle prime giornate. Allegri gli sta preferendo Cambiaso sulla fascia di appartenenza con l’aggravante di aver fin qui collezionato zero minuti in due partite. Per questo la sua situazione è in bilico e si vocifera di un suo addio.

Scambio last minute per la Juve: tutti felici e contenti?

L’ex Eintracht Francoforte può lasciare al fotofinish i bianconeri. Ma non è una situazione facile. Su di lui ci sarebbe l’Atletico Madrid, interessato al serbo. Il prezzo fissato da parte della dirigenza piemontese è di 15 milioni di euro. Ma l’idea che arriva dalla Spagna in queste ore è mettere su uno scambio che accontenterebbe tutte le parti.

All’Atletico, infatti, c’è uno scontento Alvaro Morata che era pronto ad andare via ma alla fine non ha trovato ancora una destinazione. Era dato vicino prima alla Roma e poi all’Inter in questa sessione di mercato. Alla fine però non è arrivato in nessuno delle due squadre ed è ancora in Spagna con Simeone che sembra voler puntare su di lui. Può palesarsi l’idea di uno scambio Kostic-Morata alla pari o quasi. Per l’attaccante spagnolo si tratterebbe del terzo ritorno alla Juve, società in cui si è sempre trovato bene e che ha lasciato con bei ricordi. Morata è molto legato all’Italia (moglie e figli vivono a Milano) e lo è altrettanto alla piazza bianconera.

L’attaccante è valutato dall’Atletico sui 21 milioni di euro, Kostic come detto per la Juve costa circa 15 milioni. Dunque l’idea sarebbe quella di proporre Kostic più un conguaglio da 4-5 milioni per il cartellino dello spagnolo. La differenza di prezzo potrebbe essere colmata inserendo alcuni bonus, in modo da aver uno scambio alla pari. L’operazione resta comunque difficile ma non è escluso che si faccia last minute.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI