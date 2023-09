Colpo clamoroso: dal Real Madrid al Frosinone!

Il colpo messo a segno dal Frosinone proviene direttamente dalla Spagna, ed è un giocatore che in pochi si sarebbero aspettati di vedere

Per quanto sia un club neopromosso, il Frosinone ha ampiamente dimostrato di poter svolgere un calciomercato decisamente all’altezza delle aspettative. Dopo i tanti innesti giunti a destinazione, ecco un altro colpo. Il suo nome proviene direttamente dal Real Madrid, uno dei club più importanti al mondo. È già da questo punto si può intuire come la sinergia tra due squadre diametralmente opposte sia ancora più magica e inaspettata.

L’ufficialità è giunta da poche ore, ma i tifosi sono in visibilio da giorni per via delle continue e costanti voci di mercato. Un altro colpo si è andato così ad unire al reparto offensivo del club appena promosso, ritornato in Serie A dopo svariate stagioni di astinenza dalla massima serie. Per il modo in cui il club dell’omonimo luogo ha intenzione di affrontare le prossime partite, un giocatore vivace e di “corsa” è ciò che servirà alla squadra.

Le prime partite di campionato, risultato a parte, non sono affatto state giocate con un approccio remissivo. I giocatori impiegati in campo hanno potuto ben figurare fin da subito. Questa volta però, con l’arrivo di questo nuovo innesto, si farà il tanto agognato salto di qualità.

Nuovo colpo in entrata per il Frosinone

Il nuovo colpo in entrata del Frosinone ha fatto scatenare tutti i tifosi. La loro allegria è dettata dal fatto che il club che lo ha ceduto è inciso in maniera indelebile nella storia: è un prodotto del vivaio brasiliano, passato di recente tra le mani del Real Madrid.

Frosinone, arriva il brasiliano classe 2002 Reinier

Operazione in prestito secco dal Real Madrid#SkySport #SkyCalciomercato — skysport (@SkySport) August 30, 2023

Reinier, classe 2002, è un giocatore di proprietà del Real Madrid. Come recitata il tweet apparso sopra, sarà disponibile per il Frosinone per una sola stagione. Questo vista la formula del prestito secco selezionata. Nello scorso paragrafo si era sottolineato come questo innesto possa rappresentare un potenziale upgrade per l’attacco di Di Francesco.

Tuttavia il brasiliano menzionato non è un attaccante puro, bensì un trequartista con le fattezze di un centrocampista. Dotato di ottima tecnica nonché di una notevole velocità, è un giocatore di per sé molto talentuoso. Insomma, se ne vedranno davvero delle belle.

