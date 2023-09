Bonucci al bivio, il tempo stringe: cambia tutto

Sono stati giorni particolari, nervosi ed angoscianti, di un campione alla ricerca di un futuro che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Chissà cosa avrebbe pensato, soltanto un anno fa, Leonardo Bonucci, se gli avessero predetto che avrebbe passato gli ultimi giorni del calciomercato 2023 nell’angosciante attesa di una sistemazione dopo che la Juventus lo aveva messo, letteralmente, alla porta.

Eppure è così. Dopo 12 anni, oltre 500 presenze in maglia bianconera, di cui è stato, fino a qualche mese fa, persino l’indiscusso capitano, Leonardo Bonucci ha detto ufficialmente addio. Nessuno se lo sarebbe aspettato ma alla fine la sua carriera terminerà in Germania, con il club tedesco dell’Union Berlino. Un autentico colpo di scena.

Questa volta l’opportunità non si chiamerà Milan, come invece era è avvenuto nel luglio 2017. Un colpo di testa che ha segnato una frattura con l’ambiente bianconero, che nemmeno l’immediato rientro alla Continassa, soltanto un anno dopo, è riuscito a ricomporre. Questa volta il difensore dovrà andare altrove per continuare a coltivare il suo sogno azzurro, ovvero l’Europeo 2024 in Germania.

Lo hanno cercato Lazio e Roma, lo aveva contattato l’Ajax, ma alla fine vestirà la maglia del club tedesco dell’Union Berlino. Un curioso modo per il centrale di Viterbo di chiudere la sua comunque straordinaria carriera. Non se ne era discusso molto ma anche i giallorossi hanno cercato Leonardo e continueranno a trattare difensori in questi giorni.

Bonucci e la sua nuova avventura: era al bivio

Estero o Italia. La scelta di campo di Bonucci sarebbe quella di rimanere in Italia. Per questo aveva lasciato in sospeso quella che, fino ad ora, poteva essere definita come la proposta più completa e soddisfacente, ovvero quella dell’Union Berlino. Alla fine niente da fare, Bonucci andrà in Germania, aveva sperato nell’ipotesi Lazio ma Sarri non ha spinto e anzi non era convinto di spingere per il calciatore bianconero.

Il centrale, ormai ex bianconero, ha atteso fino all’ultimo la scelta delle squadre romane, indipendentemente dalla sponda del Tevere che si paleserà per prima. Lazio o Roma per lui pari si trattavano di grandi club, con impegni europei ed ambizioni importanti. Entrambe le formazioni romane, però, non gli potrebbero garantire quell’impiego costante necessario per tenersi ancora aggrappato al treno azzurro.

Ci hanno provato anche Fiorentina e Genoa, ma non sono mai state cosi convinte e alla fine Bonucci è ripartito da Berlino e dall’ambizioso progetto dell’Union.

Chissà cosa avrebbe pensato, soltanto un anno fa, Leonardo Bonucci, se gli avessero predetto che sarebbe stato trattato come un esubero qualsiasi. Ma, a sentire Allegri, questa situazione gli era già stata preannunciata qualche mese prima del termine della passata stagione. Probabilmente Bonucci non immaginava che la Juventus avrebbe perseguito fino in fondo la linea dura. Un destino in bianconero concluso e

