Juve, doppia cessione sul gong: 50 milioni di euro

La Juve potrebbe mettere a segno due importanti cessioni sul filo di lana: Giuntoli punta a guadagnare circa 50 milioni.

Siamo ormai agli sgoccioli del calciomercato estivo e i tifosi bianconeri sperano fino all’ultimo che la Juve possa mettere a segno un colpo ‘last minute’. In realtà sembra molto più probabile l’opposto, ovvero che nelle ore che precedono il gong – fissato per oggi alle ore 20 – qualche altro giocatore possa svuotare il suo armadietto alla Continassa e dirigersi verso altri lidi.

In questi ultimi giorni sono stati ceduti in prestito al Frosinone due giovani talenti come Matias Soulé e Kaio Jorge, in modo da sfoltire la rosa e consentire ai due ragazzi di giocare di più e accumulare l’esperienza necessaria. Tuttavia, l’impressione degli esperti di calciomercato è che Giuntoli voglia agire ulteriormente in uscita, stavolta con cessioni definitive.

I due giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Filip Kostic e Moise Kean, entrambi piuttosto richiesti soprattutto da squadre estere. Il serbo è stato messo ai margini da Allegri che gli sta preferendo Andrea Cambiaso sulla fascia sinistra; l’attaccante italiano, fermo ai box per un lieve infortunio, non ha mai troppo convinto il tecnico e la tifoseria.

La Juve li vende entrambi: 50 milioni per i bianconeri

Kostic è arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte in un’operazione che ha comportato una spesa di 12 milioni più 3 di bonus. Nella scorsa stagione l’esterno serbo è stato senza dubbio uno dei migliori della rosa bianconera, specialmente grazie ai tanti assist sfornati per i compagni. Tuttavia, di fronte a un’offerta di almeno 20 milioni Giuntoli sarebbe disposto a trattare, visto anche lo scarso impiego del giocatore in queste prime uscite.

Per quanto riguarda invece Moise Kean, il 23enne di Vercelli rischia di dover salutare di nuovo la Juventus in caso di offerta congrua. L’attaccante aveva fatto ritorno a casa nel 2021, prelevato dai bianconeri negli ultimi giorni di mercato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. In questa seconda avventura juventina Kean ha totalizzato 82 presenze e 14 gol: in molti si aspettavano di più dall’ex PSG.

Ecco perché nelle scorse settimane la Signora ha provato a verificare la disponibilità dell’Atletico Madrid per uno scambio tra Kean e Morata. Una pista che non si è scaldata, ma la Juve considera comunque Kean un giocatore cedibile in caso di proposte molto allettanti. Madama chiede 30 milioni di euro per l’attaccante, che sembra avere mercato soprattutto in Premier League. Con due cessioni sul filo di lana Giuntoli riuscirebbe a racimolare una cinquantina di milioni e sistemare così il bilancio della Juventus.

