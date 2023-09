Roma, affare in extremis: l’agente svela tutto

La Roma in questi ultimi giorni di calciomercato si è presa la scena con l’arrivo di Lukaku. Ma non è da escludere un affare in extremis.

La Roma è stata sicuramente tra le protagoniste degli ultimi giorni di questo calciomercato con l’arrivo di Lukaku. Mourinho, però, ha chiesto alla società naturalmente altri rinforzi in caso di uscite ed ora sono in corso tutte le riflessioni del caso.

In particolare, non è da escludere un affare in extremis in casa Roma e su questo negli ultimi minuti è l’agente a fare il punto della situazione. Parole che servono a chiarire meglio il futuro del diretto interessato.

Calciomercato Roma: affare in extremis, ecco i dettagli

La Roma non ha mai escluso colpi in extremis e, in questo momento, sono in corso delle riflessioni considerando che ormai manca sempre meno e c’è davvero poco tempo per arrivare ad una cessione ed eventualmente una partenza del diretto interessato. Naturalmente tutto può succedere, ma le parole dell’agente sembrano chiudere definitivamente la porta a qualsiasi partenza e si tratta di dichiarazioni che hanno un ruolo molto importante.

Vedremo se alla fine ci sarà un cambio di passo improvviso oppure no e, per questo motivo, la strada è assolutamente segnata e vedremo cosa succederà. Secondo quanto detto da Davide Lippi ai microfoni di TV Play, Spinazzola non ha nessuna intenzione di accettare l’Arabia Saudita e proseguirà alla Roma almeno fino a gennaio. Poi naturalmente tutto può ancora succedere a gennaio e, per questo motivo, nelle prossime ore ci potrebbero essere delle importanti novità.

Per Spinazzola, quindi, quasi certamente si continuerà con la Roma fino a gennaio per poi iniziare a ragionare se andarsene a zero, rinnovare oppure lasciare i giallorossi già a gennaio. Si tratta di una scelta che sarà fatta nelle prossime settimane e anche in base all’utilizzo di Mourinho del suo giocatore.

Mercato Roma: Spinazzola resta (per ora)

Leonardo Spinazzola continuerà con la Roma almeno fino al calciomercato estivo. Le offerte dall’Arabia Saudita non sono mancate, ma alla fine la scelta è stata quella di proseguire in giallorosso nella speranza di poter trovare continuità e rilanciarsi.

Naturalmente poi nei prossimi mesi saranno fatte tutte le valutazioni del caso e prese decisioni importanti sul suo futuro.