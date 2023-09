Maxi offerta per Fagioli: ecco cosa succede

Le ultime notizie di mercato su Fagioli spaventano i tifosi bianconeri: la Juve sta per ricevere un’offerta da capogiro.

Tra i tanti giovani lanciati da Massimiliano Allegri la scorsa stagione quello che ha riscosso maggiori consensi tra i tifosi è sicuramente Nicolò Fagioli. Il centrocampista 22enne ha conquistato tutti con le sue giocate e quella visione di gioco che a molti ha ricordato alcuni grandi centrocampisti bianconeri del passato. La Juve ha scelto di ripartire anche da lui, rifiutando ogni corteggiamento da parte dei big club esteri che avevano provato a sondare il terreno per l’ex centrocampista della Cremonese (con cui ha vinto un campionato di Serie B da protagonista, ndr).

I tifosi juventini possono quindi continuare a godersi il loro pupillo e la speranza è quella di vederlo indossare la maglia bianconera ancora per molti anni. Tuttavia la paura che un giorno possa arrivare una maxi offerta per Fagioli è reale.

Come accennato, il centrocampista originario di Piacenza è uno dei talenti maggiormente richiesti in Europa. Alcuni club di Premier League sarebbero disposti a staccare assegni molto corposi per strappare il 22enne alla Juventus. Di fronte a un’offerta molto elevata la Juve non potrebbe fare a meno di sedersi al tavolo, anche perché la dirigenza bianconera è obbligata a guardare con attenzione al bilancio.

Attenta Juve, ti soffiano Fagioli: due club di Premier in agguato

Stando agli ultimi rumors, i club più interessati a Fagioli sarebbero l’Arsenal e il Chelsea. Per i Gunners, sempre molto attenti ai giovani talenti, il profilo di Fagioli sarebbe davvero l’ideale anche per il gioco di Arteta; per i Blues, invece, l’arrivo dello juventino scatenerebbe di nuovo l’entusiasmo di una tifoseria che ha voglia di rilancio dopo le ultime stagioni tutt’altro che soddisfacenti.

I tifosi bianconeri possono dormire sonni tranquilli: al momento Fagioli è incedibile e in queste ultime ore di calciomercato nessuna offerta potrà farlo andare via da Torino. Tuttavia già nel 2024 potrebbe arrivare un’offerta da capogiro da parte di Arsenal e Chelsea: in quel caso Giuntoli e la dirigenza farebbero le opportune valutazioni.

Al momento la valutazione di Fagioli si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma molto dipenderà da come andrà questa stagione: se il centrocampista 22enne continuerà a fare la differenza il suo prezzo tenderà inevitabilmente a salire. Il giocatore potrebbe quindi consentire alla Juve di realizzare una plusvalenza ‘monstre’.