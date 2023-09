Calciomercato, Greenwood in Serie A: affare immediato

Greenwood vuole solo pensare a giocare a calcio. Il giovane attaccante inglese è pronto ad arrivare subito in Serie A, l’affare

Ore frenetiche e decisive per affari davvero a sorpresa. Pronto lo sbarco in Italia del giovane centravanti, Mason Greenwood, di proprietà del Manchester United. Un momento importante per conoscere così la sua prossima destinazione: ora l’affare possibile in Serie A.

Prima gli inizi da urlo con la maglia del Manchester United, poi i problemi personali che l’hanno travolto. Mason Greenwood non vede l’ora di ripartire scendendo in campo: i Red Devils hanno deciso di non reintegrarlo in rosa e così è libero di trovarsi una nuova sistemazione nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Un momento decisivo per sorprendere tutti con il suo trasferimento che avverrà proprio il primo settembre.

Calciomercato, Greenwood può subito arrrivare in Italia: la pazza idea

Negli ultimi anni l’attaccante inglese ha fatto parlare molto della sua vita privata con i vari problemi sentimentali con l’ex compagna. Il giovane calciatore è stato scagionato dalle accuse a suo carico come quella di tentato stupro con l’ex fidanzata che aveva pubblicato scatti davvero orribili. Greenwood è stato anche arrestato nel gennaio 2022 venendo rilasciato su cauzione.

Come svelato da Sky Sport, l’ultimo colpo della Lazio potrebbe essere proprio l’attaccante inglese Mason Greenwood. Il club di Claudio Lotito potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi per sorprendere così tutti. Il giocatore avrebbe già aperto ad un possibile trasferimento in Serie A: ora manca soltanto l’ok di Maurizio Sarri.

Può giocare sia come attaccante centrale, ma anche come ala nel tridente offensivo dello stesso allenatore toscano. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, è riuscito a collezionare anche dieci partite in Champions League: con i Red Devils ha segnato ben 35 gol in 129 partite collezionato complessivamente. Ora la Lazio potrebbe rinforzare ancora il reparto offensivo di Maurizio Sarri con un colpo davvero importante.

Ora Greenwood è cresciuto sotto ogni punto di vista e non vuole più commettere più errori pensando solo alle dinamiche di campo. Un momento speciale per tornare alla ribalta mettendosi in luce nel campionato italiano. Ormai sarà addio al Manchester United, che non ha voluto riportarlo nella rosa della Prima squadra. Un affare a sorpresa per il bene di tutti: ore di attese con l’ok definitivo che dovrebbe arrivare da Maurizio Sarri.