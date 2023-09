Ilary Blasi, amore con… Alfio: il legame è sempre più profondo

La splendida presentatrice Ilary Blasi è sempre al centro dei riflettori: l’ex moglie di Francesco Totti ama profondamente Alfio, ecco chi è

La chiacchieratissima separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha colto di sorpresa un po’ tutti. Un legame d’amore durato per tantissimi anni, che sembrava intramontabile. E invece anche in questo caso la realtà ha emesso un verdetto al quale ciascuno di noi non potrà mai sfuggire: ogni ciclo ha una fine, per quanto bello e profondo possa essere.

Tale concetto, ovviamente, vale pure in ambito lavorativo. Non a caso, in questi ultimi giorni si vocifera che Ilary possa rimanere esclusa dal nuovo palinsesto di Mediaset, voluto da Pier Silvio Berlusconi. La scomparsa del Cavaliere ha permesso al suo secondogenito di acquisire molto più potere in termini di organizzazione e programmazione.

Lo testimonia, tra le altre cose, la separazione burrascosa da Barbara D’Urso, che non condurrà più Pomeriggio Cinque. Il settimanale ‘Oggi’ ha svelato che la Blasi non figurerebbe più tra le presentatrici della prossima stagione televisiva. Pare addirittura che la sua Isola dei Famosi sia stata eliminata dal palinsesto.

D’altronde, Pier Silvio si è espresso molto chiaramente nelle scorse settimane: l’intenzione è quella di ‘ripulire’ la proposta televisiva, riducendo il più possibile la quantità di trash. L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non sarebbe piaciuta ai vertici del Biscione, i quali ora vorrebbero mettere in atto un cambiamento alquanto rilevante. E a farne le spese potrebbe essere proprio l’ex moglie dello storico capitano della Roma.

Ecco chi è Alfio: Ilary Blasi lo adora

Ad ogni modo, stando a quanto riferisce il settimanale ‘DiPiù’, Ilary sarebbe in lizza per impossessarsi del timone della nave Temptation Island, la versione invernale del programma dedicato ai sentimenti. Parallelamente, la bionda conduttrice continua a godersi la sua storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

La relazione procede a gonfie vele e nei giorni scorsi la coppia è stata paparazzata dai fotografi di ‘Chi’ tra la Costa Smeralda e la Corsica. Insomma, sono davvero lontanissimi i tempi in cui la Blasi trascorreva le estati in quel di Sabaudia al fianco di Totti.

Lei e Bastian, per il momento, comunicano in inglese e non è chiaro se lei stia imparando il tedesco o lui l’italiano. Il 36enne nato in Germania, comunque, non rappresenta l’unico amore nella vita di Ilary Blasi attualmente. La showgirl romana classe ’81, che ha compiuto 42 anni lo scorso 28 aprile, impazzisce letteralmente per il suo gattino di nome Alfio.

Per essere più precisi, si tratta di un piccolo Canadian Sphynx, meglio noto come ‘gatto nudo’. L’animale, infatti, non presenta neanche un pelo: tale dettaglio non giova all’estetica, ma senza dubbio è positivo per i padroni che soffrono di allergie. Più volte Ilary lo ha mostrato sui social. È un vero e proprio pezzo di cuore.