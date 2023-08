Ilary Blasi, confermato l’addio: che batosta

Arrivano indiscrezioni importanti sul futuro di Ilary Blasi, che negli ultimi tempi di certo non ha vissuto dei momenti tranquilli.

La separazione con Francesco Totti è sempre un argomento scottante e appassiona gli amanti del gossip, l’ultima novità invece spiazza direttamente tutti i fan della conduttrice romana.

Ilary Blasi sta vivendo un 2023 di grandi cambiamenti, partendo dalla vita privata e passando poi anche alle analisi di quella professionale. Il suo rapporto con Totti è finito da un pezzo, prosegue la battaglia per stabilire torti e ragioni, dividendo i fan fra chi sta dalla parte della conduttrice e chi invece da quella dell’ex capitano della Roma. Un’altra novità però è arrivata quasi come una tegola, le indiscrezioni portano a un nuovo capitolo per Ilary Blasi, è attesa solamente una sorta di ufficialità.

La prossima stagione televisiva è attesa da molti, soprattutto in casa Mediaset dove sarà Pier Silvio Berlusconi a dettare la linea editoriale. E ha già dimostrato di poter stravolgere il modus operandi della tv privata, prendendo giornaliste dalla Rai e da La7 a sorpresa, e ben diverse da quanto era stato visto prima sui canali del Biscione.

Futuro in bilico per Ilary Blasi

Una rivoluzione che toccherà anche ai volti noti dei programmi, l’uscita di Barbara d’Urso è stata ormai messa in preventivo ma non sarà l’unica protagonista in uscita. Ilary Blasi senza programma in Mediaset, l’ipotesi è sempre più calda secondo Oggi.

I vertici non sarebbero più convinti della conduttrice romana, nonostante la forte amicizia con la signora Berlusconi, ovvero la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. Insieme furono letterine ai tempi di Passaparola, poi ogni rivelazione inedita, anche sul privato, è passata dal salotto pomeridiano di Canale 5. Ora, invece, la musica sembra essere cambiata. L’ultima edizione dell’Isola non è piaciuta, il troppo trash non è gradito da Berlusconi junior, che sta pensando di fermare il programma per la stagione 2023-24.

Mentre il Grande Fratello ripartirà con modifiche sostanziali, per i naufraghi invece ci sarà d’attendere. Non è escluso che il programma non venga proprio più riproposto da Mediaset, né con la Blasi e nemmeno con un’altra conduttrice.

Costi troppi alti e poca resa non fanno dell’Isola un programma di punta su cui puntare, Ilary Blasi si ritroverebbe così nella prossima stagione senza una trasmissione, a meno di non essere collocata (ma con chance basse) per Temptation Winter, su cui è forte la riconferma di Filippo Bisciglia dopo il versante estiva. Per l’ex signora Totti sarà difficile, però, trovare subito una collocazione altrove: Rai e Discovery hanno già riempito tante caselle.