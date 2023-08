La decisione è presa: rompe col Napoli, cessione last minute

Ormai il suo futuro è sempre più lontano da Napoli. Gli azzurri pensano ad una cessione last minute negli ultimi giorni di mercato.

Ultimi giorni di mercato anche in casa Napoli. Dopo la beffa per Veiga, gli azzurri hanno deciso di dirottare le loro attenzioni su Jesper Lindstrom. Una scelta che naturalmente, al momento, cambia un po’ quelle che sono le strategie del Napoli sul calciomercato.

Già, perché se con l’arrivo di Gabri Veiga il Napoli stava dimostrando di voler rinforzare il reparto mediano del campo, con Lindstrom che, seppur abbastanza duttile, è e resta un attaccante, il club di De Laurentiis sta pensando palesemente all’attacco. E soprattutto al voler risolvere una questione dura che rischia di complicare e non poco anche il prossimo futuro in casa azzurra: quella di Hirving Lozano.

Già, perché stando anche a quanto ha dichiarato il collega di Sky Luca Marchetti l’altro giorno ai microfoni di Radio Marte, il Napoli in questo momento avrebbe leggermente modificato le sue preferenze sul mercato, dando priorità alla situazione sulla fascia destra d’attacco invece che il centrocampo. Non è escluso che qualcosa possa essere fatto anche in mezzo al campo, semplicemente l’acquisto di Lindstrom mostra come adesso non sia più quella la priorità.

Lozano sempre più lontano da Napoli: può andare via già adesso

Hirving Lozano è in scadenza di contratto nel giugno 2024. Il messicano, seppur impiegato con discreta continuità dai vari tecnici che si sono succeduti sulla panchina azzurra in questi ultimi anni, non ha mai realmente impressionato. Ciò nonostante il Napoli era disposto a prolungare il contratto, ma a cifre inferiori rispetto a quanto prende adesso il calciatore. Di contro Lozano ha legittimamente scelto per il momento di non rinnovare a ribasso. Ecco quindi che le soluzioni che si prospettano sono due.

Il rinnovo è improbabile. Anche per questo il Napoli ha voluto giocare d’anticipo per quanto riguarda il ruolo di esterno alto a destra. Lindstrom infatti consente a De Laurentiis di poter gestire con più lucidità la questione Lozano. Il messicano potrebbe dire addio anche subito, qualora arrivasse un’offerta ritenuta in linea magari dalla MLS o dal PSV. Altrimenti il tutto verrà rimandato a gennaio. Naturalmente per il Napoli la soluzione ideale sarebbe concludere tutto nei prossimi giorni.

Il sostituto di Lozano è Lindstrom, con De Laurentiis che certamente sarà più felice se riuscisse a chiudere una cessione a titolo definitivo già nei prossimi giorni senza dover magari aspettare gennaio o peggio perdere il calciatore a zero il prossimo anno.