Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa: arriva Morata

La Juventus potrà sferrare l’assalto vincente per nuovi colpi: attenzione anche alle cessioni eccellenti, l’incastro perfetto

Novità importanti in casa bianconera per nuovi innesti di qualità che potrebbero arrivare negli ultimi giorni di calciomercato. La Juventus intende allestire una rosa super competitiva con colpi pronti a sposare il progetto bianconero proprio al fotofinish.

Tutto cambia in fretta nel calcio. Un intreccio decisivo per rivederlo in maglia bianconera: negli ultimi giorni di calciomercato Morata potrebbe tornare alla Juventus. La suggestione resiste ormai da tempo con un colpo di scena decisivo. Una voglia immensa di tornare in Serie A con Allegri pronto ad abbracciarlo a braccia aperte. Conosce molto bene il suo senso del gol e il suo potenziale enorme: ecco l’intreccio perfetto in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco: ritorno di fiamma, ecco l’incastro perfetto

La Juventus guarda in ottica futura. Una sessione estiva calibrata dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che è arrivato a dettare le proprie linee guida. Non ci sono stati sprechi di denaro come avveniva in passato: si è puntato tutto su una linea giovane dando in prestito alcuni talenti promettenti come Kaio Jorge e Soule, volati in prestito al Frosinone. Ora la pazza idea Morata: ecco come potrà arrivare.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il laterale serbo della Juventus Filip Kostic, non farebbe più parte dei piani di Massimiliano Allegri. La sua cessione potrebbe arrivare al fotofinish per pensare così ad uno scambio a sorpresa. Il portale tuttojuve.com ha parlato di una forte suggestione per uno scambio con l’Atletico Madrid per l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, che ha iniziato già la stagione alla grande in Liga segnando gol già importanti per El Cholo Simeone.

Il contratto di Kostic è in scadenza nel 2026 e percepisce un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club della Bundesliga per un suo possibile ritorno in Germania. In poco tempo la società bianconera ha cambiato idea su di lui puntando tutto sui giovani Cambiaso e Iling-Junior per ricoprire la corsia esterna.

Un punto di vista opposto rispetto a quanto avveniva al passato: non ci sono state spese pazze in ottica futura. Ultime ore frenetiche di calciomercato per chiudere l’ennesimo colpo in attacco con l’arrivo di Alvaro Morata. L’affare potrebbe concretizzarsi proprio al fotofinish.