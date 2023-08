Doppio colpo londinese: arriva con Lukaku

L’arrivo del belga sembra ormai cosa fatta, prossime ore decisive per la firma sul contratto: intanto la Roma ha messo gli occhi su un altro londinese

Dopo un inizio di stagione difficile i tifosi e Mourinho possono finalmente esultare. Il colpo è ormai ottenuto. E così hanno appreso la notizia con gioia: Romelu Lukaku è praticamente un nuovo calciatore della Roma.

Il blitz durato giorni dei dirigenti giallorossi, tra cui lo stesso Dan Friedkin che ha volato più volte tra Bruxelles e Londra per osservare di prima persona l’andamento della trattativa, ha avuto un buon esito. La trattativa non è stata facile con il Chelsea che, se da un lato voleva liberarsi di quel che considera un esubero a tutti gli effetti, dall’altro non intendeva svendere nessuno. Ma in questo caso ha dovuto per forza di cose adattarsi alle richieste della Roma perché considera Lukaku uno “scarto” a tutti gli effetti.

Prestito secco a 5 milioni e stipendio del neo attaccante giallorosso che passa dai 10 milioni iniziali ai 7,5 attuali. Insomma, un grande affare considerando le cifre che al giorno d’oggi circolano nel mercato. La Roma tuttavia durante il suo viaggio londinese avrebbe fatto un sondaggio per un altro calciatore, in questo momento anch’egli in dubbio sul suo futuro.

Roma, non solo Lukaku: sondaggio per Dier

Tutta la dirigenza della Roma si è ritrovata a Londra negli uffici del Chelsea per parlare di Lukaku. Oltre al general manager Thiago Pinto, protagonista di tutte le trattative giallorosse, erano presenti anche il vice-presidente e figlio di Dan Friedkin, Ryan, e la CEO Lina Soulouku.

La presenza dei pesi massimi della Roma nella capitale inglese ha fatto capire che la trattativa Lukaku era l’obiettivo primario in questa fase ultima di calcio mercato. Lo scopo principale era dare a Mourinho l’attaccante di qualità richiesto per guardare serenamente al futuro.

Ma i dirigenti giallorossi durante il loro sodalizio londinese ne hanno approfittato anche per parlare di un altro calciatore, non del Chelsea ma in forza al Tottenham, che in queste ore medita sul suo futuro. Parliamo di Eric Dier, mediano di grande qualità ma che con l’arrivo di Ange Postecoglu non ha più in mano il centrocampo degli Spurs.

Dier potrebbe essere il colpo di mercato conclusivo per il centrocampo della Roma, considerando anche il recente stop di Renato Sanches. Si tratta di un mero sondaggio di mercato ma qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore.

