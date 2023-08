Chiesta l’espulsione dalla Uefa: sta succedendo di tutto

Richiesta clamorosa quella a cui dovrà rispondere l’istituzione, potrebbe sconvolgere il calcio europeo.

Negli ultimi giorni il mondo del calcio sta vivendo una situazione a dir poco paradossale. E che con il calcio ha ben poco a che fare. La polemica è esplosa e potrebbero esserci conseguenze devastanti.

Il calcio spagnolo sta vivendo forse uno dei periodi peggiori della sua storia. La vicenda che ha coinvolto il presidente della Real Federacion Espanola de Futbol Luis Rubiales sta sconvolgendo il mondo e sta facendo sprofondare la federazione sempre più in basso. E la situazione sembra peggiorare ogni giorno di più. Il presidente, sospeso per 90 giorni dal governo spagnolo, ha fatto una mossa che rischia di sconvolgere il calcio europeo e mondiale.

Andreu Camps, segretario generale della RFEF, si è schierato al fianco di Rubiales, in difesa del loro posto nella federazione spagnola. Un tandem che adesso sta cercando disperatamente di navigare nelle acque buie dello scandalo nonostante la richiesta di dimissiono da parte di qualunque organo istituzionale europeo e nazionale.

Camps ha sempre svolto un ruolo fondamentale, fin dalla sua nomina, nella strategia che i vertici della federazione stanno portando avanti nel braccio di ferro con il governo spagnolo. Una lotta che potrebbe sfociare in provvedimenti pesantissimi per il sistema calcio europeo. Camps è sempre stato più di un amministratore, riuscendo ad indirizzare i processi decisionali della RFEF.

Rubiales e Camps contro il governo spagnolo, la richiesta è assurda

Nella guerra che la RFEF sta portando avanti contro il governo spagnolo che ne chiede le dimissioni, Andreu Camps e Luis Rubiales hanno avanzato una richiesta clamorosa. Il presidente ed il segretario generale della RFEF, infatti, hanno chiesto all’UEFA l’esclusione della Spagna dagli Europei. Una richiesta clamorosa che, tuttavia, denota una strategia chiara da parte dei vertici della federazione: difenderne l’autonomia rispetto al governo spagnolo e stabilire un nuovo tipo di rapporto tra stato e federazione calcistica.

L’esclusione della nazionale spagnola dai prossimi europei di calcio potrebbe placare le pressioni del governo in merito alle dimissioni di Rubiales. Una strategia ben chiara che, tuttavia, porterebbe ad uno scenario clamoroso per l’intero sistema calcio europeo. Non c’è ancora stata una risposta da parte dell’UEFA, ma attenzione perchè qualunque decisione in tal caso sarebbe uno snodo cruciale per il futuro del calcio spagnolo.

I prossimi europei si svolgeranno nel 2024 in Germania. La nazionale spagnola sta portando avanti un progetto di crescita, che negli ultimi europei vinti dall’Italia si era concluso con la semifinale persa proprio contro gli azzurri. L’esclusione sarebbe un enorme passo indietro da un punto di vista calcistico, uno stop alla crescita di tanti giovani.