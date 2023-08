All in Milan per il bomber: che nome per Pioli

Il Milan guarda sempre all’attacco. Ecco l’ultimo nome per il reparto offensivo rossonero: i tifosi già sognano.

L’addio di Maldini e la piccola rivoluzione dirigenziale avevano creato apprensione nei tifosi rossoneri. La proprietà ha però dimostrato, fin da subito, di avere idee chiarissime e che il nuovo mercato, all’insegna del MoneyBall, sarebbe partito da subito senza intoppo e ripensamenti.

Con le prime due partite giocate, Gerry Cardinale per il momento sembra avere ragione. I rossoneri guidano il gruppone assieme a Inter, Napoli ed Hellas Verona. Troppo presto per iniziare a tirare somme, ma le premesse sono incoraggianti. La società però guarda anche in prospettiva. Non solo le prossime partite, ma sul mercato ci si sta muovendo anche guardando al futuro del Milan, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

In attacco al momento c’è sempre grande fiducia su Giroud, ma il francese inizia ad avere un’età. Dietro di lui calciatori come Origi non hanno dato quelle garanzie sufficienti per una futura maglia da titolare. Ecco quindi che i rossoneri stanno guardando a chi potrebbe prendere il posto del francese.

Un profilo che deve essere di assoluto talento, sul quale poter basare la costruzione del Milan del futuro e al quale dare le chiavi dell’attacco. Il nome individuato per questo scopo è di quelli che certamente si stanno facendo largo nel calcio moderno, stiamo parlando di Jonathan David, prolifico attaccante canadese del Lille.

Milan, David adesso per programmare già il futuro

L’intenzione, stando a quanto ha riferito il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è quella di fare di David uno dei pilastri del Milan del prossimo futuro. I rossoneri infatti vorrebbero provare a prendere il calciatore già adesso per costruire quello che sarà l’attacco milanista nei prossimi anni.

David arriverebbe a Milano con un curriculum di tutto rispetto. In questo primo scorcio di stagione in Ligue 1 è già a quota 2 reti in 3 partite. Nel complesso, con la maglia del Lille, David sta avendo medie realizzative impressionanti. La scorsa stagione sono stati 26 i gol segnati in 40 presenze, mentre se guardiamo al dato complessivo parliamo di 60 reti in 138 apparizioni.

Dato confermato anche dai numeri con la nazionale canadese. Con la maglia della seleziona nord-americana David è già a quota 25 reti in 43 apparizioni, tanto da essere, nonostante la giovane età, il secondo marcatore della storia della nazionale canadese.

