Hazard in Serie A a parametro zero: ecco la svolta

Eden Hazard potrebbe sbarcare a sorpresa in Serie A a parametro zero in questi ultimi giorni di mercato: ecco in che modo.

Una volta passato dal Chelsea al Real Madrid, Eden Hazard credeva che la sua carriera sarebbe decollata in maniera definitiva ed invece il trasferimento in Liga lo ha segnato in negativo.

A Madrid Hazard è stato tormentato da svariati problemi fisici che hanno minato il suo rendimento e quando è stato a disposizione della squadra non è mai riuscito ad essere convincente. I tifosi dei Blancos non sono mai stati teneri con lui. Il belga è stato spesso criticato non solo per il rendimento in campo, ma anche per la sua forma fisica ritenuta inadeguata per un giocatore.

L’esperienza con il Real Madrid si è chiusa quest’estate con la rescissione consensuale del contratto ed ora Hazard è in cerca di una nuova squadra che possa permettergli di giocare e di trovare la giusta condizione in vista degli Europei della prossima estate. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile approdo agli emiratini dell’Al Ain, ma appare difficile che il giocatore possa decidere di andare a giocare in Asia proprio ora.

Nelle ultime ore, invece, si è parlato di un forte interesse del Crystal Palace che potrebbe offrirgli un contratto di un anno per permettergli di rimettersi in gioco. Tuttavia, oltre all’opzione Premier League, Hazard potrebbe sbarcare a sorpresa anche in Serie A, considerato che a parametro zero potrebbe essere una grande occasione di mercato.

Eden Hazard in Serie A: il trasferimento non è impossibile

La sessione estiva di calciomercato di Serie A si chiuderà venerdì 1° settembre alle ore 20, ma i club nostrani avranno la possibilità di tesserare giocatori svincolati fino al termine del 2023. E tra i top player svincolati c’è Eden Hazard che a parametro zero può risultare un’occasione di mercato davvero ghiotta.

Il trasferimento in Serie A del belga non è impossibile, ma è chiaro che per sbarcare nel nostro campionato il belga dovrà ridursi in maniera importante l’ingaggio. Nel Real Madrid, Hazard percepiva ben 15 milioni di euro netto, una cifra assolutamente proibitiva per i nostri club, soprattutto considerando anche le condizioni fisiche precarie del centrocampista.

Il giocatore belga è stato proposto alle big del nostro campionato che, però, visto il suo alto ingaggio hanno fatto sapere di non essere interessate al calciatore. Per questo motivo, il trasferimento di Hazard in Serie A è si difficile, ma non impossibile e vedremo se nei prossimi giorni qualche club italiano deciderà a sorpresa di puntarci.

Al momento, comunque, per il belga è più probabile il ritorno in Premier League considerato che il Crystal Palace è la squadra che ha fatto i passi più concreti per il giocatore come riportato da Footballtransfers.com. Il centrocampista vede di buon occhio un ritorno in Premier League, considerato che è lì che si è fatto notare dal Real Madrid con la maglia del Chelsea e proprio in Inghilterra dove tutto è cominciato potrebbe avere l’occasione di poter tornare a risplendere.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI