Serie A: colpo a sorpresa, ritorna Castillejo

Castillejo a sorpresa potrebbe tornare in Serie A in questi ultimi giorni di calciomercato. Ci pensano due squadre.

Il calciomercato si avvia ormai alla conclusione e le squadre sono pronti a piazzare dei colpi per completare la rosa a disposizione al proprio tecnico. I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno presi a breve.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, che cita Fabrizio Romano, Castillejo potrebbe ritornare in Serie A in questi ultimi giorni di calciomercato. Si tratta di una possibilità da considerare visto che il Valencia ormai non ha nessuna intenzione di continuare con lo spagnolo e, quindi, la cessione è ormai dietro l’angolo.

Calciomercato: Castillejo in Serie A, ecco con chi firma

Samu Castillejo è ormai pronto a lasciare il Valencia per iniziare una nuova esperienza lontano dalla Spagna. Ritornato nel campionato iberico con Gattuso, l’addio del tecnico italiano ha allontanato la permanenza del giocatore e non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Non è da escludere la possibilità e i contatti con il Valencia e con Castillejo sono in corso per cercare di fattibilità di questa operazione di calciomercato. Fabrizio Romano non si è entrato nei dettagli sulle squadre interessate, ma le caratteristiche del calciatore sono ideali per squadre come Fiorentina e Torino, due che sono alla ricerca di un calciatore in grado di poter alzare il livello della squadra. Poi naturalmente molto dipenderà dalla volontà del calciatore di ritornare nel nostro campionato a distanza di diversi anni di assenza.

Si tratta di una opzione da tenere in considerazione negli ultimi giorni di calciomercato considerando che il Valencia ha aperto alla cessione e si potrebbe pensare anche ad un addio in prestito visto che ormai mancano davvero pochi giorni alla chiusura e servirà una accelerazione per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Mercato: due squadre seguono Castillejo

Castillejo e la Serie A potrebbero ritrovarsi in questa sessione di calciomercato. Si tratta di una possibilità da considerare anche se le offerte dall’Arabia non mancano e dal punto di vista economico non ci si può competere.

Per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro assolutamente più chiaro della situazione.