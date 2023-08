Il bomber rescinde con la Juve: soluzione estrema ed addio

Questo giocatore potrebbe lasciare Torino al più presto. L’addio dell’attaccante lascerà l’amaro in bocca ad alcuni tifosi.

La Juventus ha una rosa talmente folta che una parte dei suoi componenti sono inevitabilmente degli esuberi. Alcuni si sono uniti di recente a questa lista. Altri, invece, vi appartengono ormai da parecchie stagioni. Un caso emblematico è sicuramente quello di Marko Pjaca, acquistato anni fa e di cui ancora non si è visto granché. Le premesse nei suoi confronti erano ben altre, e la delusione è ancora tanta.

In grado di variare su tutto il fronte d’attacco, Pjaca è un giocatore forte fisicamente nonché dotato di un’ottima tecnica individuale. Insomma, il profilo ideale per una Juve che talvolta fa non poca fatica a capitalizzare le occasioni create. Per quanto nell’esordio contro l’Udinese questa lacuna non sia emersa, è ormai un dato di fatto che ci sia da migliorare su questo aspetto. Il giocatore potrebbe dunque essere utile, ma così non sarà.

Dopo un sontuoso biennio in patria, con la maglia della Dinamo Zagabria, i bianconeri hanno scelto di acquistarlo. La cifra incassata dal club proprietario è stata di circa 23 milioni di euro. Il contratto firmato è stato di cinque anni, ricordando che ciò è avvenuto nel 2016. Con la maglia bianconera in tutti questi anni ha disputato circa 14 partite ufficiali, e all’interno delle stesse non si è visto un granché.

Ragion per cui l’attaccante potrebbe presto diventare un esubero. I prestiti sparsi in Serie A gli hanno fatto incrementare un po’ il minutaggio, ma di fatto le performance degne di nota sono state poche. Arrivati a questo, dunque, la società potrebbe pensare di porre fine a questa storia.

Pjaca saluta la Juventus

L’addio di Pjaca sembrerebbe essere nell’aria, e la sensazione è che ciò potrebbe accadere realmente al più presto. In linea di massima si ha il sentore che questa sia una decisione costantemente rimandata, alla quale prima o poi bisognerà trovare per forza di cose un compromesso ideale.

La soluzione più probabile sembrerebbe essere quella della rescissione, facendo in modo che la lunga sequenza di prestiti, distribuita nel corso di questi 7 anni, finisca. Il recente interesse di alcune squadre appartenenti alla Turchia potrebbe permettere a entrambe le parti coinvolte di giungere ad un accordo comune.