Calciomercato: ribaltone Zapata, firma con i bianconeri

Duvan Zapata sembrava davvero vicino a firmare con la Roma, ma ora è cambiato tutto e i bianconeri sono in vantaggio in questa sessione di calciomercato.

Il futuro di Duvan Zapata sembrava essere alla Roma, ma qualcosa è cambiato nei giorni scorsi visto che il calciatore certamente non vestirà la maglia giallorossa. Una brutta notizia per Mou che sperava in un attaccante con determinate caratteristiche.

Nel futuro di Zapata, però, ci potrebbe essere una squadra bianconera. Il sondaggio è avvenuto nelle scorse ore di calciomercato ed ora la palla passa in mano direttamente al giocatore e alla stessa Atalanta per cercare di trovare una soluzione ideale.

Mercato: Zapata pronto a cambiare squadra, ecco con chi firma

Il futuro di Duvan Zapata in questo momento continua ad essere ricco di incertezze. La Roma sembrava essere nel futuro del colombiano, ma ora la situazione è cambiata e per questo motivo sono tornate in gioco tutte le ipotesi anche una permanenza in terra lombarda. I prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali ed una decisione sarà presa nel giro di davvero poco tempo considerando che stiamo parlando di un calciatore che potrebbe anche decidere di intraprendere una nuova carriera lontano da Bergamo.

Ed è il Fulham ora intenzionato a fare sul serio per Zapata. Gli inglesi, che hanno chiuso la porta ad un arrivo di Kean, hanno sondato il terreno per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. E’ sicuramente un qualcosa che terrà banco nei prossimi giorni considerando che siamo ormai alla volata finale della sessione.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dell’Atalanta e dello stesso Zapata. Il Fulham ci pensa ed è pronto a mettere sul piatto una proposta importante per cercare di assicurarsi l’attaccante. Alla fine, però, l’offerta deve ancora arrivare e per questo motivo può succedere di tutto.

Ultime Zapata: il Fulham ci pensa

Il Fulham ci pensa e Zapata rappresenta una opportunità di calciomercato importante considerando che l’Atalanta potrebbe alla fine privarsi del calciatore. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte dei diretti interessati.

Si tratta di una opzione da considerare in questi ultimi giorni della sessione invernale e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro nelle prossime settimane.