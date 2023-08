Dia in una Big di Serie A, colpaccio al fotofinish

Dopo lo straordinario impatto della scorsa stagione, Boulaye Dia può cambiare squadra al fotofinish: interessa a una big.

La permanenza di Boulaye Dia alla Salernitana si fa sempre più concreta ogni giorno che passa. Al momento, però, non è ancora scontata. Con più di una settimana ancora davanti, i granata non possono dormire sonni tranquilli. L’attaccante senegalese continua infatti a riscuotere l’interesse di tante big, soprattutto italiane. E una di queste potrebbe tentare l’affondo al fotofinish.

Non sarà semplice, certo, convincere la Salernitana a far partire il proprio bomber a mercato già iniziato, considerando anche come, fino a questo momento, al di là del giamaicano Stewart in attacco non siano arrivati nomi in grado di sostituire l’eventuale partente Dia. Tuttavia, un affondo deciso da parte di una big non lascerebbe indifferente nessuno. E in questo momento è un’ipotesi meno remota di quanto si possa pensare.

Se è vero che la Coppa d’Africa potrebbe frenare la smania delle big di investire su un giocatore che per almeno un mese dovrà saltare gli appuntamenti stagionali con il club per difendere il titolo vinto due anni fa con il Senegal, è altrettanto vero che il rendimento dell’attaccante nella scorsa stagione resta una tentazione cui è difficile resistere.

L’impatto di Dia in Serie A è stato infatti devastante: 33 presenze, 16 gol, 6 assist, con la maglia della Salernitana, non certo di una big del nostro campionato. Numeri in continuità con quelli raccolti in Liga l’anno prima e soprattutto in Ligue 1 due stagioni fa con la maglia dello Stade Reims. Insomma, Dia è ormai un attaccante in grado di rappresentare una certezza e a 26 anni potrebbe essere pronto per il grande salto in una squadra di livello mondiale.

Occhi su Dia: l’attaccante piace a una big del campionato italiano

Sono diverse le grandi squadre, in Italia, ancora alla ricerca di un colpo che possa chiudere definitivamente la lunga parentesi del mercato. Tra queste, ad esempio, il Milan di Pioli. L’enigma più importante per i rossoneri riguarda sempre lo stesso reparto, l’attacco.

Giroud ha iniziato la sua stagione come meglio non avrebbe potuto, e resta una garanzia totale. Ma non sulla lunga distanza, a causa dei 37 anni che, in un modo o nell’altro, si faranno sentire. Okafor è un attaccante atipico, non sembra avere molti gol nei piedi e solleva più di un dubbio nei tifosi. Proprio per questo motivo la dirigenza starebbe ancora lavorando su una possibile terza alternativa.

Si potrebbe così riaprire, improvvisamente, la pista Milan per Boulaye Dia. Il senegalese era stato accostato al Diavolo già nelle prime settimane del mercato, ma sembrava che il club rossonero avesse deciso di puntare al mercato estero per i propri rinforzi.

Chissà però che adesso, a pochi giorni dalla fine del mercato, non possa arrivare un affondo clamoroso al fotofinish da parte dei rossoneri, che potrebbero tentare la Salernitana con una contropartita tecnica o anche con un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. Che potrebbe comunque non bastare a convincere Iervolino e De Sanctis a cedere quello che rimane ad oggi uno dei pilastri della rosa a disposizione di Sousa.