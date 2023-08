Scalvini ‘prenotato’: che colpo in Serie A

Giorgio Scalvini è uno dei futuri top player del calcio italiano, c’è già un top club che sembra averlo prenotato per il 2024.

Il difensore si prepara a quella che sarà una grande stagione, giocando in Serie A e in Europa League e puntando un grande obiettivo come la convocazione agli europei del 2024.

La prima gara del campionato ha confermato il motivo del tanto interesse su Giorgio Scalvini, centrale dell’Atalanta diventato sempre più importante. Ormai è una conferma, il centrale è una sorta di muro ed è difficile passare dalle sue parti.

Elegante e concreto, rappresenta il prototipo del difensore moderno che sa sganciarsi e andare avanti, segnando gol pesanti. Un talento che non rimarrà però a lungo a Bergamo, l’ennesimo affare d’oro per gli orobici si concretizzerà nel 2024 e c’è già un club che è davanti a tutti per averlo.

Scalvini in una big italiana, i dettagli

Difensore concreto e di belle prospettive, aspetta con ansia gli europei. È un obiettivo concreto e fattibile, insieme a Bastoni rappresenta la coppia del futuro e anche Luciano Spalletti ne è consapevole.

Il centrale dell’Atalanta guarda avanti con fiducia, sa che migliorare è un obiettivo possibile sentendo la fiducia dell’ambiente… e quello della sua prossima squadra. Il Napoli su Scalvini è fisso, il club azzurro investirà tanto sull’italiano.

Non è un caso come l’erede di Kim sia stato preso sul mercato al risparmio, come nel caso di Natan: l’obiettivo vero è per il 2024, ovvero quando l’Atalanta libererà il difensore, non però a prezzo leggerissimo. Il Napoli chiuderà per 40 milioni, un eventuale exploit potrebbe però far alzare il prezzo e fare aumentare la parte legata ai bonus.

Integro fisicamente, scattante e prezioso in campo, è un calciatore moderno che sa fare tutto, Scalvini può essere anche impiegato a centrocampo diventando un’arma tattica in più a gara in corso. L’idea si fa matura, considerando come i campani stiano trattando, anche per l’immediato, un calciatore d’esperienza come Jerome Boateng.

Scalvini potrebbe ritrovarlo proprio l’anno prossimo, apprenderebbe molto anche da lui, prima però c’è tutto un campionato dove dimostrare di essere il migliore centrale in prospettiva. Sarà curioso vederlo anche da Spalletti in Nazionale, il tecnico di Certaldo ha una particolare stima per il difensore, lo modellerà anche in virtù di un passaggio al Napoli.