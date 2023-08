Calciomercato, colpo dalla Serie A: 45 milioni di euro

La sessione estiva di calciomercato volge al termine. Ancora un colpo dalla Serie A: un affare stellare con l’offerta pazza di 45 milioni di euro

Il campionato italiano sta ritornando ad essere a poco a poco di livello internazionale. Una prospettiva caratteristica per puntare sempre più in alto con affari entusiasmanti, ma attenzione alle cessioni eccellenti. Una proposta allettante arrivata proprio pochi minuti fa negli uffici del top club di Serie A.

Ultimi giorni frenetici di calciomercato per le big della Serie A. Tante trattative da urlo in vista del futuro con opzioni suggestivi per rivoluzionare le rispettive rose. Il club italiano ha ricevuto pochi minuti fa un’offerta da urlo: ora la passa passerà alla società. La notizia è diventata virale sui social con la forte apprensione dei tifosi viola, che potrebbero salutare rapidamente uno dei migliori calciatori in rosa.

Calciomercato, affare totale: proposta da urlo per la Serie A

Tutto può cambiare improvvisamente in questi ultimi giorni di agosto davvero frenetici. Tante notizie sono circolate ultimamente con affari totali da monitorare attentamente. Un affare suggestivo in Premier League con la pazza offerta arrivata in sede proprio pochi minuti fa. Conosciamo nel dettaglio tutti i particolari della proposta da urlo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe ricevuto da un club di Premier League una proposta pazzesca per Nico Gonzalez. Il talentuoso esterno offensivo argentino è stato monitorato a lungo dal Brentford con un’offerta da urlo intorno ai 45 milioni di euro. Ad otto giorni dalla chiusura estiva del calciomercato, il club viola dovrà prendere la decisione migliore in vista del futuro del top player.

Mancano davvero pochi giorni per rischiare una cessione eccellente, ma tutto può succedere anche sul gong. Un rush finale tutto da vivere intensamente con improvvisi colpi di scena sul fronte calciomercato. Tutto può cambiare improvvisamente per una nuova avventura da urlo: difficilmente la Fiorentina può lasciarlo partire ad otto giorni dalla chiusura definitiva della sessione estiva di calciomercato. Un momento decisivo per conoscere a fondo la scelta che arriverà dal top club italiano.

A breve sarà nota la decisione ufficiale da parte della Fiorentina, che non intende privarsi di Nico Gonzalez, che è da sempre nel giro della Nazionale argentina. L’unico rimpianto? Il Mondiale vinto in Qatar che ha dovuto saltare per infortunio.