Il Milan non molla: bomber di scorta in Serie A

Milan ancora sul mercato, si cerca il sostituto di Giroud: spunta fuori nuovo nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Il Milan ha cominciato più che bene la nuova stagione espugnando il ‘Dall’Ara’ di Bologna per due reti a zero. Protagonisti il “solito” Olivier Giroud e il nuovo arrivato Christian Pulisic in grado subito di imporsi sulla fascia.

Non poteva dunque cominciare meglio la sua avventura Stefano Pioli: vincendo e soprattutto convincendo contro una squadra come il Bologna che comunque ha proposto un buon gioco agli ordini di Thiago Motta. Passando al tema mercato, i dirigenti continuano a lavorare per levigare ancora di più la squadra.

Sono arrivati nove acquisti, compreso il difensore argentino Marco Pellegrino, ma ne mancano altri per completare la rosa: in particolare un vice-Giroud e un vice-Theo Hernandez (qualora Balo-Touré lasci il Milan). Nelle ultime ore un nuovo nome ha arricchito il taccuino della società: Luka Jovic, attaccante della Fiorentina.

Milan, idea Jovic per l’attacco

Tanti i nomi che si sono avvicendanti per l’attacco rossonero, si parla da settimane di Broja e di Ekitike di come possibili potenziali sostituti di Giroud. Ma il casting non è ancora concluso e i dirigenti spingono per trovare la soluzione più congeniale al club. Occorre un calciatore in grado di accettare la panchina alle spalle del francese e che assicuri a Pioli un quantitativo di reti ottimale in proporzione ai minuti giocati.

Tale identikit potrebbe corrispondere al nome di Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, che lascerebbe senza far troppo rumore il club di Commisso visti i nuovi acquisti in avanti, Nzola e Beltran, che gli impediscono un posto sicuro lì in avanti.

L’idea Milan potrebbe soddisfare il centravanti serbo, che con la Viola ha un contratto fino al 2026 da 2,5 a stagione. In alternanza con Arthur Cabral, da poco sbarcato al Benfica, nell’ultima stagione l’ex Real Madrid ha convinto ma solo a sprazzi mostrando quelle solite lacune tecnico-tattiche che lo condizionano da diverse stagioni. Al Milan potrebbe ritrovare l’entusiasmo perduto in una piazza che tra l’altro gioca la Champions League, un fattore da non dimenticare ai fini della trattativa.

Si tratta solo di un sondaggio di mercato, ma la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore con le due squadre che potrebbero trovare un accordo. Secondo alcune indiscrezioni ci potrebbe finire dentro anche lo stesso Lorenzo Colombo, vicino all’approdo al Monza ma che potrebbe cambiare idea all’ultimo minuto.