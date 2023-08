Ora è fatta, colpo di scena Mancini: tifosi azzurri di sasso

Sulla scia di indiscrezioni già emerse subito dopo le sue dimissioni a sorpresa, spunta la notizia shock sul futuro di Roberto Mancini

Affare definito, come è stato fatto, un ‘fulmine a ciel sereno’, forse nemmeno ha reso fino in fondo l’idea della portata dell’annuncio. Soprattutto per la scelta del momento – il 14 agosto, ad un mese di distanza dalle importantissime gare di qualificazione per Euro2024 – e per il contingente momento storico, che lo aveva di recente visto investito di nuovi e rinnovati poteri.

Eppure Roberto Mancini non ha indugiato troppo nel rendere pubblica la sua volontà di abbandonare quella poltrona di Ct che tanto stoicamente il presidente federale Gabriele Gravina gli aveva praticamente impedito di lasciare dopo il disastro di Palermo contro la Macedonia del Nord. Quella maledetta gara che è costata il Mondiale ad un popolo intero. Confermato ed appoggiato da tutti gli ambienti federali, l’ex tecnico di Lazio, Inter e Manchester City aveva continuato il suo percorso come selezionatore azzurro tra alti e bassi.

Era arrivata la semifinale in Nations League, ad esempio, ma anche un palese senso di inferiorità nelle sfide giocate contro le Big a cavallo della mancata kermesse qatariota. Dalla Finalissima di Wembley contro l’Argentina alla gara di qualificazione agli Europei contro i britannici mesi e mesi dopo, sembrava evidente che la magia di Euro 2020 fosse definitivamente esaurita. Da qui a lasciare il posto da Ct però, ci passa il mondo. O forse solo una parte di esso. Quello che al momento, nel calcio, sta investendo più di chiunque.

Mancini in Arabia Saudita: fumata bianca sempre più vicina

Come riportato in esclusiva da Notizie.com, l’annuncio del clamoroso incarico che il tecnico di Jesi avrebbe ormai accettato, sarebbe imminente. Al di là della sincerità o meno usata da Mancini nello spiegare, in fase di addio all’Italia, come la scelta fosse dettata da ‘motivi personali‘, questi ora iniziano a prendere forma. Ma anche sostanza, visto che parliamo di qualcosa come 50 milioni di euro annui di ingaggio. E chi può permettersi una cifra del genere per assicurarsi le prestazioni di un allenatore? Ma ovviamente il mondo arabo coi suoi petroldollari.

Stavolta il protagonista della ‘scandalosa’ offerta economica non è né l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, né l’Al Ittihad di Karim Benzema, né l’Al Hilal di Neymar e Milnkovic-Savic. È direttamente la Federazione dell’Arabia Saudita ad aver deciso di ingaggiare Mancini come Ct della propria nazionale.

La proposta sull’ingaggio è qualcosa di difficilmente rifiutabile: il Mancio avrebbe già detto ‘sì’. Restano solo da limare alcuni piccoli grandi dettagli che riguardano la composizione del suo staff. Non è da escludere che l’ex ct azzurro possa portar con se qualche suo storico collaboratore.