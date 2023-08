Juventus, ecco il regalo per Allegri: assist dal Bologna

La Juventus, come è noto, in sede di mercato ha bisogno di vendere per poi finanziare dei colpi in entrata. In tal senso sta per arrivare un regalo per certi aspetti a sorpresa per Massimiliano Allegri. E stavolta l’assist arriva da una squadra di Serie A, vale a dire il Bologna.

E’ stato un mercato difficile per la Juventus, che continua ad avere come priorità quella di cedere alcuni esuberi. Solo a quel punto, poi, si procede con i colpi in entrata. Massimiliano Allegri, però, sa che la rosa, allo stato attuale delle cose, non è completa, dal momento che manca ancora qualcosina. In tal senso, però, in maniera del tutto sorprendente, sta per arrivare un regalo per l’ex tecnico, tra le altre, del Milan, che dunque accoglie il suo primo rinforzo. Per il quale un assist fondamentale viene portato dal Bologna in un intreccio di mercato molto articolato.

Mercato Juve, colpo per Allegri

La priorità per Massimiliano Allegri è quella, come è normale che sia, di avere la rosa pronta per il campionato nel minor tempo possibile. L’obiettivo è quello di riportare in bianconero lo Scudetto, sfruttando il fatto che non avranno l’impegno delle coppe. In ogni caso, però, avere una rosa lunga può essere un fattore di primaria importanza.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, la Juventus non ha nessuna intenzione di mollare Emil Holm. Il giocatore piace all’Atalanta, ma i bianconeri possono puntare su un maggiore appeal e su un progetto inevitabilmente più ambizioso. Per permettere il suo arrivo, però, serve una cessione ed in tal senso l’assist arriva dal Bologna. I felsinei, infatti, sembrerebbero seriamente interessati a Iling Junior. Il talento bianconero in Emilia può completare il suo percorso di crescita e sarebbe dunque una operazione che farebbe contenti tutti.

Holm alla Juventus, Iling al Bologna

Il Bologna fa sul serio per Iling jr e, come sottolineato da TuttoSport stamattina in edicola, nel momento in cui si dovesse concretizzare il suo passaggio ai felsinei, allora si spalancherebbero le porte della Juve per Holm. Che, ovviamente, dal canto suo è disposto a lanciarsi in questa nuova avventura. Dopo 20 presenze con lo Spezia nella passata stagione, con tanto di esordio anche in Nazionale, il giocatore è pronto a salutare la Liguria.