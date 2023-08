Chiesa per Salah: spunta la data

Clamorosa operazione di mercato: Federico Chiesa per Mohamed Salah del Liverpool. Spunta la data: ecco quando si concretizzerà

Federico Chiesa ha messo a segno il primo gol della stagione bianconera aprendo le marcature, dopo appena 2 minuti, nel 3-0 con cui la ‘Vecchia Signora’ ha regolato l’Udinese nel primo match di campionato.

Primi tre punti per la Juventus e prima marcatura per il figlio d’arte che inizia con il piede giusto la nuova stagione dimostrando che il grave infortunio che ne ha condizionato il rendimento nella passata annata è finalmente un ricordo.

Gongola, quindi, il tecnico bianconero Max Allegri visto che con un Chiesa ritornato ai suoi livelli nessun obiettivo è precluso.

Chiesa per Salah nella prossima stagione

Tuttavia, la prodezza contro l’Udinese ha rinfocolato l’interesse dei top team della Premier League per il figlio d’arte. In particolare, il Liverpool di Jurgen Klopp ha messo nel mirino l’esterno bianconero in ottica sostituzione di Mohamed Salah.

L’egiziano ha altri due anni di contratto con i Reds, pertanto il Liverpool si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto di un’autentica leggenda di Anfield Road. Ebbene, Jurgen Klopp è grande ammiratore sia di Leroy Sané del Bayern Monaco sia di Federico Chiesa.

L’esterno bianconero, in scadenza nel 2025, ha un valore di mercato di 50 milioni di euro mentre quello di Sané, che vanta un’esperienza quadriennale in Premier League nelle file del Manchester City e che, come Chiesa, ha altri due anni di contratto, è di 49.3 milioni di euro.

Dunque, è ballottaggio tra Chiesa e Leroy Sané per ereditare la maglia dell’idolo della ‘Kop’, cuore del tifo per i Reds. Dilemma che verrà sciolto molto probabilmente la prossima estate. Infatti, dopo la partenza di Jordan Henderson e Fabinho, sedotti dai petrodollari dei club della Saudi Pro League, per il Liverpool è prioritario rinforzare il centrocampo e la difesa.

A tal proposito, i Reds hanno messo sotto contratto il giapponese Wataru Endo prelevandolo dallo Stoccarda. E dopo l’assestamento del centrocampo con l’arrivo di un altro centrocampista (piace Ryan Gravenberch ma il Bayern Monaco ha fatto sapere che non lo cederà senza aver trovato prima un sostituto), i dirigenti del Liverpool si concentreranno nel mettere a posto la difesa.

Motivo per il quale il discorso relativo al reparto offensivo verrà affrontato nella successiva finestra di gennaio o, come detto, molto probabilmente nell’estate del 2024 anche perché in attacco i Reds sono coperti avendo a disposizione Darwin Nunez e Cody Gakpo, acquistato lo scorso gennaio dal PSV Eindhoven.