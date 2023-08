Costume mini: Sabrina Salerno è magnetica

L’amatissima showgirl Sabrina Salerno lascia letteralmente tutti a bocca aperta: lo scatto social è rovente

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, giovanissima, conquistò microfono alla mano milioni di italiani. Il successo di Sabrina Salerno, però, è andato molto lontano ed è destinato a rimanere impresso ancora per tanto tempo.

Personaggio assolutamente insostituibile tra gli anni ’80 e ’90, è divenuta celebre grazie ad una sua canzone divenuta in breve tempo un successo a dir poco esagerato. Tutti, all’epoca, hanno cantato la sua ‘Boys’. E continuano a farlo ancora oggi anche se, come è normale che sia, il suo successo come cantante è andato inevitabilmente diminuendo.

Ma non al punto da appendere il microfono al chiodo visto che la folta e solida fan-base della Salerno è sempre attiva e la segue nelle sue tappe – in Italia ma anche all’estero – con grande affetto. Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968 e, oltre al ruolo di cantante, è anche un’attrice.

Negli anni passati ha recitato in diverse commedie, su tutte quella nella quale ha lasciato il segno è ‘Fratelli d’Italia’, pellicola uscita nel 1989 nella quale è stata la brillante spalla del comico Gerry Calà. Passano gli anni e nonostante le 55 primavere sulle spalle, rimane una delle donne più desiderate del momento. Un profilo magnetico in grado di monopolizzare l’interesse di milioni di persone: ieri come oggi.

Sabrina Salerno esagerata: in spiaggia è irresistibile

Sui social, ed in particolar modo su Instagram, la Salerno ha raggiunto un obiettivo importante: circa 1,3 milioni di seguaci. Della sua vita privata c’è poco da dire se non che è stata sposata in due occasioni: dalla seconda unione è nato nel 2004 il suo primogenito Luca Maria Monti, al quale è estremamente legata.

La Salerno, in una delle estati più calde degli ultimi anni, si sta adesso rilassando in vacanza in Sardegna. Sui social, in particolare su Instagram, la showgirl ligure si è messa in mostra in spiaggia con una forma fisica a dir poco esagerata. E i suoi scatti, in breve tempo, sono diventati virali sul web.

Le foto ritraggono Sabrina Salerno in bella mostra, in spiaggia, con un bikini davvero stretto che fatica a contenere le sue generosissime forme. “Io resto qua”, ha scritto la Salerno in didascalia affiancata da un’istantanea decisamente rovente.

Un fisico da urlo in mostra, col costume rosa che dona particolarmente alla cantante e showgirl. La Salerno è ancora una volta al centro dei tormentoni estivi, con la sua bellezza che oggi più che mai ha lasciato il segno nel cuore di milioni di fan.