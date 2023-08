Clamoroso, salta tutto: non ha superato le visite mediche

Il trasferimento si è concluso con un nulla di fatto, il calciatore ha svolto le visite mediche ma con esito negativo.

Per una qualsiasi squadra di calcio l’ultimo step prima di tesserare un calciatore è quello delle visite mediche. Solo dopo aver accertato il suo stato di salute attraverso test clinici i club si sentono pronti a dare il benvenuto al loro nuovo arrivato. Ciononostante, ogni tanto succede che alcuni calciatori non superano i controlli e finiscono così per essere rispediti al mittente.

Tanti sono i calciatori famosi che in passato hanno fatto parlare di sé proprio a causa di alcuni controlli dall’esito negativo. Basti pensare al Milan che qualche anno fa ha dovuto dire addio sia a Jonathan Biabiany che ad Aly Cissokho. Due calciatori pronti a vestire la maglia rossonera fermati solo dai centri specializzati a disposizione del club che hanno sollevato delle perplessità circa la loro condizione.

A quanto pare qualcosa del genere sarebbe successo di nuovo, questa volta la brutta notizia non arriva dal Milan ma da un altro club. Brusca battuta d’arresto per il calciatore che fino a pochi giorni fa era finito anche nel mirino di una diretta concorrente del club rossonero. La trattativa, tuttavia, sembra ormai destinata a sfumare.

Colpo di scena per il calciatore, sfuma il trasferimento: cos’hanno evidenziato le visite mediche

Nome da depennare per il Napoli che si era segnato il suo profilo per la difesa, brutte notizie per il difensore centrale Konstantin Mavropanos che sembrava ad un passo dal West Ham. Il difensore in forza allo Stoccarda ha svolto le visite mediche di rito prima di trasferirsi agli Hammers ma i medici hanno evidenziato alcune perplessità dovute ai vecchi infortuni.

A rendere nota la notizia è stato l’esperto di trattative Santi Aouna di Footmercato, niente rinforzo per il West Ham. Almeno per il momento visto che a breve potrebbero esserci nuovi controlli per il calciatore. Nulla di fatto anche per il Napoli che se avrà voglia di dare a Rudi Garcia un nome in più per la difesa dovrà necessariamente cambiare obiettivo.

Grande dispiacere anche per il greco classe 1997 che avrebbe volentieri abbracciato il progetto tecnico dei campioni in carica della Conference League, la vittoria nel torneo permetterà al West Ham di giocare l’Europa League e questo era sicuramente un obiettivo per Mavropanos che spera di svolgere nuovi test e di ottenere risultati diversi questa volta.