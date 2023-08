Dalla Juve al Milan: accordo raggiunto e via libera immediato

Accordo raggiunto e via libera immediato al trasferimento: dalla Juventus al Milan. Ecco tutti i particolari.

La Juventus che all’esordio in campionato ha mandato al tappeto l’Udinese con un perentorio 3-0 è la stessa della scorsa stagione. Fatta eccezione per il figlio d’arte Timothy Weah e per l’ex rossoblù Andrea Cambiaso, gli altri bianconeri scesi in campo all’Udinese Arena sono gli stessi dell’ultima stagione.

Del resto, il Direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, da quando si è insediato sulla tolda di comando delle operazioni di mercato della ‘Vecchia Signora’ si è concentrato nel piazzare gli esuberi, in modo da alleggerire il monte ingaggi, così come richiestogli dai dirigenti della Juventus.

Ora, però, un accordo sarebbe in dirittura d’arrivo, il che offre ai bianconeri l’opportunità per mettere a segno il terzo colpo di mercato.

Cancelo al Barcellona: accordo raggiunto e via libera immediato

Ormai è questione di ore l’approdo al Barcellona di Joao Cancelo. La trattativa si è sbloccata tanto che si registra un principio d’intesa tra il club blaugrana e il Manchester City.

I Citizens si sono convinti a dare il via libera alla partenza del laterale portoghese dopo aver ottenuto che l’opzione di acquisto da parte del Barça sia leggermente superiore ai 30 milioni di euro proposti dai catalani.

Opzione di acquisto che non sarà obbligatoria ma che lo diventerà al soddisfacimento di alcune condizioni. Ad esempio, il 70% delle partite ufficiali del Barcellona con in campo anche il laterale portoghese e la qualificazione dei blaugrana agli ottavi di finale di Champions League.

Obiettivi non difficili da raggiungere visto che Cancelo sarà il padrone assoluto della fascia destra. Mentre gli uomini di Xavi non dovrebbero incontrare enormi difficoltà nel tagliare il traguardo dell’accesso alla fase a eliminazione diretta della ‘Coppa dalle grandi orecchie’. Dunque, nelle prossime ore verranno messi a punto gli ultimi dettagli dell’accordo, con l’annuncio del passaggio di Cancelo dal Manchester City al Barcellona che arriverà a breve.

Una buona notizia anche per la Juventus e per il Milan. Infatti, con Cancelo che si appresta a presidiare l’out di destra, i blaugrana abbandonano definitivamente la pista Ivan Fresneda, il classe 2004 che con la maglia del Valladolid nella passata stagione ha collezionato 24 presenze fra Liga e Coppa del Re.

Ebbene, con il Barcellona fuorigioco, sia i bianconeri sia i rossoneri possono tornare alla carica per il promettente difensore della Nazionale Under 19 spagnola. Un colpo in prospettiva ma anche per il presente per la ‘Vecchia Signora’ o per il ‘Diavolo’ che non possono permettersi, come nel recente passato, di far follie sul mercato.