Botta Juve, adesso è finita davvero: giocherà nella capitale

Il mercato dei bianconeri sembra destinato a non trovare pace. Un'altra cocente delusione è in arrivo.

Il mercato della Juventus è sempre più difficile da giudicare. Ancora più difficile è cercare di ipotizzare quelle che potrebbero essere le ultime mosse di della società bianconera.

Massimiliano Allegri si dice sodisfatto della rosa che ha a disposizione. Il tecnico di Livorno è personaggio fin troppo navigato… Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha parlato di opportunità che, qualora si presentassero, verrebbero, eventualmente, colte. Ma quanto sia stata complicata questa sessione di mercato per la società bianconera lo dimostrano le occasioni sfumate.

A partire da Milinkovic-Savic per arrivare a Kessié, passando per Frattesi, sono diversi gli obiettivi bianconeri sciolti come neve al sole. Affari sfumati perché, in quei diversi momenti, la Juventus non ha potuto impegnarsi in operazioni che avrebbero richiesto un esborso economico importante. Le cessioni ancora non avevano prodotto i risultati sperati e pertanto non era possibile passare alla fase degli acquisti.

Anche adesso, nonostante le cessioni abbiano intrapreso una strada virtuosa e portato denaro fresco nelle sue casse, la Juventus rischia nuovamente un’altra beffa in sede di mercato. L’obiettivo numero uno bianconero, Romelu Lukaku, potrebbe prendere un’altra strada.

La vicenda di mercato con protagonisti la Juventus e Lukaku si trascina da settimane. E si ha una netta sensazione: più passa il tempo e più il colosso belga si allontana dalla Mole.

E, da un momento all’altro, potrebbe scendere in campo un avversario troppo più forte della Juventus per l’acquisto di Lukaku: il Real Madrid. I Bianchi di Spagna sono alle prese con la complessa orazione Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, dopo uno scontro frontale con il PSG che aveva portato ad una sua esclusione dalla rosa della prima squadra, è stato ora reintegrato e potrebbe, addirittura, firmare il rinnovo di contratto con il club francese.

La formazione di Carlo Ancelotti ha perduto anche Karim Benzema, volato in Arabia Saudita. Ecco allora che la soluzione che rimanda all’ex centravanti dell’Inter potrebbe risultare intrigante per il Real. Il problema potrebbe verificarsi però nel momento in cui il Real Madrid proponesse al Chelsea il prestito del centravanti belga. A quel punto è facile immaginare come il Real Madrid potrebbe ricevere l’identica risposta che Inter e Juventus hanno ricevuto in precedenza prospettando un’analoga soluzione: No. Secco.

Il Chelsea vuole cedere Lukaku a titolo definitivo e dalla sua cessione vuole ricavare non meno di 40 milioni di euro. Fino ad oggi. Ma più passano i giorni, più si avvicina la fine del mercato, più il prezzo di Lukaku è destinato a scendere. Questo temono al Chelsea, questo sperano ancora Giuntoli e la Juventus. Fino alla fine…del mercato.