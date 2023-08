Carlo Mazzone, l’ultimo gesto lascia tutti di stucco: è successo al suo funerale

Nei giorni scorsi si è consumato l’ultimo saluto a Carlo Mazzone, tanta gente ai funerali ma anche qualche sorpresa.

Minuto di silenzio che durante la prima giornata di Serie A si è consumato su quasi tutti i campi d’Italia, sono tanti i club che hanno avuto il piacere di essere allenati da Carlo Mazzoni e per questo tantissime piazze hanno deciso di omaggiarlo nelle maniere più disparate. Una grandissima perdita per questo sport che ha così salutato uno degli ultimi allenatori appartenenti ad un calcio che non esiste più.

Romano e romanista della nascita, Mazzone è stato un personaggio in grado di andare oltre i colori. Basti pensare a quello storico Perugia-Juventus del maggio 2000, quando sotto il suo diluvio gli umbri batterono i bianconeri assegnando lo scudetto proprio alla Lazio. “Per far vincere lo scudetti ai laziali ci voleva un romanista” disse poi il mister a fine partita. Insomma, una figura senza dubbio iconica destinata a rimanere impressa nella mente delle persone anche negli anni a venire.

Tutto merito della sua genuinità e dei metodi popolari che l’hanno sempre contraddistinto. Qualche giorno fa si sono consumati i funerali di Carlo Mazzone, tantissime anche lì le persone presenti. Ciononostante, in occasione dell’ultimo saluto è anche successo qualcosa che in pochissimi si sarebbero aspettati. Grande stupore da parte del pubblico che è rimasto incredulo.

Addio Carlo Mazzone, cosa è successo ai funerali

Non tutti gli affezionati a Mazzone hanno potuto presenziare all’esequie, purtroppo la sua scomparsa è arrivata in un momento particolare dell’anno dove in molti sono in giro per il mondo per le vacanze e, per motivi di distanza, non hanno fatto in tempo ad esserci. Questo è quello che è successo a Francesco Totti, ex capitano della Roma che ha passato il suo agosto tra Sudafrica e Madagascar e questo non gli ha permesso di partecipare.

Sicuramente un dispiacere per il Pupone che ha avuto il piacere di avere l’ex tecnico negli anni cruciali della sua carriera quando era ancora un giovane in rampa di lancio. Tuttavia, l’ex numero dieci giallorosso ha voluto comunque mandare un suo personalissimo omaggio in occasione dei funerali e quando tornerà farà visita direttamente alla famiglia Mazzone.

Quando Totti ha saputo della dipartita di Mazzone la prima cosa che ha fatto è stato aprire i suoi social e mandare un sentito messaggio al suo allenatore. “Padre, mister, maestro: semplicemente Carlo Mazzone. Eternamente grazie mister” è stato il pensiero che l’ex calciatore volle mandare allo stimato tecnico. Altra grave perdita per il mondo del calcio e per lo sport in generale che saluta così un altro protagonista senza tempo.