Juventus, un pezzo pregiato va in Liga: c’è l’ok del club

La Juventus è pronta a cedere un altro pezzo per sfoltire la rosa a disposizione di Allegri, un club di Liga vuole infatti un elemento della Vecchia Signora.

Pronte altre cessioni in casa Juventus. La compagine di Allegri quest’anno deve giocare solo due competizioni e quindi non c’è bisogno di una rosa extralarge. In più c’è da compensare il mancato accesso alla Champions League a livello economico, portando a bilancio dei segni più che facciano rifiatare le casse del club.

Già diversi gli addii in quel di Torino, come quello di Zakaria al Monaco che ha portato nelle casse della Juventus circa 20 milioni di euro. Pellegrini, Rovella e Arthur hanno salutato il Piemonte in prestito e potrebbero portare un buon incasso nel giugno prossimo. Questo senza contare l’addio di Di Maria, che ha alleggerito notevolmente il monte ingaggio.

I pezzi in uscita però potrebbero non essere finiti. Moise Kean infatti là davanti, con sole due competizioni da giocare, sembra essere di troppo. Allegri può quindi fare a meno dell’ex Everton, riscattato dalla Vecchia Signora per ben 30 milioni. Si sperava che l’attaccante facesse un salto di qualità che non sta arrivando e quindi a questo punto potrebbe portare soldi freschi a bilancio.

Il Siviglia pensa a Moise Kean per sostituire En-Nesyri

Il nativo di Vercelli ha così attirato diversi interessamenti, Milan, Fulham e soprattutto Siviglia hanno bussato alle porte della Juventus per chiedere informazioni. Gli spagnoli sono coloro che hanno messo nel mirino Kean con più convinzione. En-Nesyri infatti è finito nell’orbita del West Ham. Con i soldi della sua cessione gli andalusi andrebbero a reinvestire per un sostituto parte dell’incasso, usando il resto per sistemare a loro volta le casse societarie.

Per Moise Kean sarebbe una soluzione interessante, perchè avrebbe spazio e giocherebbe in un club che fa la prossima Champions League. Le difficoltà possono essere legate alla formula che vorrebbe utilizzare il Siviglia. Gli andalusi infatti, forti del contratto in scadenza degli attaccanti tra due anni, vorrebbero proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

La Juventus vorrebbe una cessione a titolo definitivo per incassare immediatamente. Un po’ per evitare di ritrovarsi nel luglio 2024 un giocatore in scadenza in rosa e un po’ per poter mettere l’incasso subito a bilancio.

Attenzione quindi ai colloqui con il Siviglia, che potrebbe trovare la quadra dopo la cessione del proprio centravanti. Altrimenti c’è sempre da seguire l’eventuale affondo del Fulham, che ha perso Mitrovic, o del Milan, che potrebbe cercare un vice Giroud oltre a Okafor.