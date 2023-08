Juventus, svolta sul mercato: il campione sta firmando

E’ stata una sessione di mercato molto particolare e quasi delicata per la Juventus. Priva degli introiti della Champions League e con i danni causati dai processi dell’anno scorso, le risorse sono state pochissime. A sorpresa, però, adesso arriva una svolta importante, dal momento che il campione sta firmando.

In sede di mercato la Juventus ha cambiato pochissimo, dal momento che è andato via Juan Cuadrado ed è arrivato Weah, figlio d’arte. Per il resto i bianconeri hanno lasciato inalterata, allo stato attuale delle cose, la loro struttura. Riuscendo anche ad evitare di perdere a parametro zero Adrien Rabiot. In tal senso, però, adesso arriva una svolta di un certo profilo, dal momento che il campione sta per firmare. E la notizia è risultata essere del tutto inaspettata, dal momento che nei giorni scorsi non si era parlato di questa opzione. Andiamo a vedere in tal senso che notizie stanno arrivando.

Juventus, arriva il colpo ad effetto

Fino a questo momento la Juventus, come detto, non è stata tra le grandi protagoniste di questa sessione di mercato. Ha, infatti, faticato e non poco a causa della scarsità delle risorse a sua disposizione che hanno frenato, fino a questo momento, ogni trattativa intavolata. Questo ha spinto i bianconeri a cambiare strategia ed a puntare sulla continuità, a partire dal tecnico e fino ad arrivare al tecnico.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juve sta pensando di rinnovare il contratto che la tiene legata a Federico Chiesa. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, infatti, e magari si potrebbe lavorare anche per ritoccare l’ingaggio da 6 milioni a stagione. E si tratta di un colpo a dir poco importante per la carriera di Chiesa, che sembrava destinato all’addio e che invece raddoppia.

Juventus, Federico Chiesa vicino al rinnovo

Questa estate è stato spesso accostato ad un possibile addio, ma alla fine le ottime risposte date fino a questo momento sul terreno di gioco hanno spinto la proprietà a cambiare strategia. Adesso non solo viaggia verso la permanenza, a meno di clamorose sorprese, ma addirittura le parti lavorano ad un rinnovo. Insomma, il futuro di Federico Chiesa sarà ancora alla Juve.