Juventus, l’allenatore ha detto sì: via libera a Berardi

La Juventus potrebbe completare l’organico in attacco con un affare davvero interessante: via libera all’arrivo di Domenico Berardi, lo suggerisce proprio l’allenatore.

Intervenuto a ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a lungo della situazione di Domenico Berardi. L’attaccante è seguito da settimane dalla Juventus, che non è la prima volta che prova a tesserarlo. Eppure quest’estate è stata più incisiva.

Proprio l’atteggiamento dei bianconeri è quanto infastidisce i neroverdi, che si sono visti scavalcati nei dialoghi che la società torinese ha tenuto con gli agenti del giocatore. Berardi – prosegue Carnevali nello spiegare la situazione – è molto legato al Sassuolo, ma dopo tanto tempo e dopo più di un’offerta interessante, per la prima volta si stava facendo tentare dalla Juventus.

Il tempo però pare essere scaduto: “Non ci sono più le condizioni. Berardi è un ragazzo sensibile e intelligente. Lo capirà”. Con l’inizio della nuova stagione di Serie A, il Sassuolo ha deciso di chiudere virtualmente la sua finestra di calciomercato, almeno in uscita e per i calciatori più importanti, come appunto il giocatore calabrese.

Pare che Berardi stavolta stia insistendo affinché si approfondiscano i discorsi con la Juventus. Tale presa di posizione chiaramente gioca in favore della squadra di Max Allegri.

Juventus, anche l’allenatore spinge per Berardi: che tridente sarebbe!

A parteggiare per i bianconeri c’è anche l’allenatore Giuseppe Iachini. Intervistato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il tecnico ha immaginato un tridente composto da Berardi con Vlahovic e Chiesa, già facenti parte del gruppo della Juventus: “Sarebbe tanta roba, sono perfetti per giocare insieme”. Secondo il parere dell’allenatore, le caratteristiche di cui dispongono consentirebbero loro di combaciare.

D’altronde, per Domenico Berardi potrebbe essere giunta l’ultima grande chiamata, avendo già 29 anni ed avendo indossato soltanto la maglia del Sassuolo nella sua carriera, dopo le giovanili. L’attaccante della Nazionale italiana dispone di tutte le qualità necessarie – dal punto di vista di mister Iachini – “per fare la differenza anche in una big. Merita di giocare ai massimi livelli”.

L’attaccante neroverde potrebbe essere una manna per la Juventus sia in un possibile 4-3-3 largo a destra, ma anche nel 3-5-2, nel quale lo disponeva in campo proprio Beppe Iachini, posizione che permise al calciatore di andare in doppia cifra da punta in un attacco a due. La Juventus è sempre più spronata, ma l’ultima parola sarà quella del Sassuolo.