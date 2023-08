Frosinone ai suoi piedi: Giorgia Rossi illumina la prima di Serie A

Insieme alla Serie A è tornata in campo anche Giorgia Rossi, pronta ad accompagnare i tifosi di tutta Italia per un altro anno.

Finalmente anche la Serie A è tornata protagonista in campo, consumatasi la prima giornata per i club italiani è giunto il momento di tirare le primissime somme stagionali. Bene il Napoli campione in carica che su un campo non facile come quello del Frosinone è riuscito ad avere la meglio aggiudicandosi i primi tre punti dell’anno.

Spettacolo in campo e fuori per Frosinone-Napoli dove ad accompagnare la sfida non è mancata Giorgia Rossi. Giornalista e conduttrice sportiva pronta ad accompagnare il pubblico di tutta Italia in un’altra entusiasmante stagione tutta da vivere. “Siamo tornati” è stato il commento condiviso dalla presentatrice insieme alla foto sul suo profilo Instagram ufficiale. Buona compagnia per Giorgia Rossi che non si è presentata sul manto erboso da sola.

Insieme a lei anche i volti noti di DAZN che non vedono l’ora di scoprire insieme alla padrona di casa cosa succederà sui rettangoli verdi di tutta Italia. La prima è già andata, ora è già arrivato il momento di pensare a cosa succederà la settimana prossima. La Serie A è appena iniziata e già promette scintille.

Giorgia Rossi dà il bentornato alla Serie A: la giornalista è incantevole sul manto erboso

Soprattutto perché a fare da cornice ad uno dei campionati più belli del mondo ci sarà la bellezza della giornalista romana classe 1987. La visione da parte del pubblico è davvero incantevole, non per niente Giorgia Rossi è da anni considerata una delle conduttrici sportivi, e non solo, più attraenti in assoluto. Nello scatto insieme a lei anche il suo compagno di viaggio l’ex calciatore Massimo Ambrosini.

Poi, bisogna ammetterlo, gli appassionati di calcio quando vedono una donna che condivide la loro stessa passione si sentono attratti ancora di più. Per questo, e molto altro, la Rossi è diventata una vera e propria icona nel suo settore. Tutto merito di suo padre Roberto e del nonno Mario che quando era piccolissima la fecero appassionare allo sport più seguito.

Mossa sicuramente azzeccata vista quella che è stata la carriera della giornalista che provò ad iniziare gli studi universitari salvo accantonarli poi solo qualche tempo dopo. Il suo sogno era quello di raccontare il calcio e a quanto pare è riuscita nel suo intento. Complimenti a Giorgia Rossa e al suo staff che sapranno come tenerci compagnia anche quest’anno.