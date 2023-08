Serie A: colpo a sorpresa di una big, arriva Valeri

Emanuele Valeri potrebbe presto firmare per una big di Serie A. Sono in corso delle valutazioni di calciomercato.

Siamo ormai entrati nelle ultime due settimane di calciomercato e molte trattative a breve entreranno nel vivo per capire la fattibilità dell’operazione.

E una big di Serie A in questi ultimi giorni di calciomercato sta valutando con attenzione il profilo di Emanuele Valeri. Il terzino piace molto e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro per la richiesta della Cremonese.

Calciomercato: Valeri in una big, ecco con chi firma

Valeri è pronto a ritornare in Serie A dopo una stagione non sicuramente fortunata con la Cremonese. Le sue prestazioni non sono assolutamente mancate, ma la retrocessione non ha permesso al giocatore di proseguire nel massimo campionato con i grigiorossi. Nonostante questo, però, la grande occasione sembra essere ormai dietro l’angolo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire meglio se alla fine ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca.

Secondo quanto riferito da footballnews24, il Milan sta valutando il profilo di Valeri in questo calciomercato per il ruolo di vice Hernandez. Si tratta di un nome da considerare con attenzione visto che la Cremonese sembra essere pronta a lasciarlo andare. La strada è comunque lunga e non sono da escludere delle novità importanti in questo senso.

Il profilo di Valeri, comunque, piace molto al Milan e si tratta di un nome da considerare in questo momento. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire e i rossoneri affonderanno il colpo con la Cremonese oppure faranno un passo indietro e andranno su altri obiettivi come per esempio Calafiori.

Mercato: il Milan pensa a Valeri

Il nome di Valeri è assolutamente da seguire in casa Milan considerando il fatto che i rossoneri sono alla ricerca di un vice Hernandez in questo calciomercato. E il profilo è quello di un giovane italiano.

Vedremo alla fine cosa succederà e se ci sarà la fumata bianca in questa trattativa oppure assisteremo ad un passo indietro considerando anche la richiesta non sicuramente bassa della Cremonese.