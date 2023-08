Jessica Melena da urlo: in bikini fa impazzire i social

Jessica Melena dà un’infiammata all’estate, era attesa al varco Lady Immobile e non ha deluso le attese con foto da urlo.

La moglie del centravanti della Lazio è come sempre un personaggio molto seguito dai tifosi biancocelesti e non solo, la sua bellezza rimane sempre un faro nel mondo dei social con nuove foto in spiaggia che fanno impazzire i follower.

Tra pochi giorni inizierà il campionato, ma c’è chi già è in ottima forma. E lo è un po’ da sempre, considerando anche le quattro gravidanze nonché una vita frenetica da coordinare per il meglio. Jessica Melena è sempre uno spettacolo per gli occhi, l’influencer diventa sempre più un punto di riferimento per i fan.

Fisico da urlo per la moglie del centravanti biancoceleste, una delle poche donne capace ancora di infiammare il pubblico da casa con scatti al naturale. Ciro Immobile è pronto per l’esordio in Serie A, mentre la spiaggia diventa ancora più rovente grazie alla presenza di Jessica in primo piano.

Melena in costume, spettacolo garantito

Quattro figli, l’amore del centravanti biancoceleste e una vita da coordinare al meglio come influencer. Jessica Melena non si annoia di certo, il pubblico la segue sempre con grande attenzione nelle uscite pubbliche con il marito, ma anche negli attimi quotidiani. Con una forse eccessiva esposizione dei figli sul web, che il pubblico vede crescere ormai in tempo reale, Jessica Melena è sempre presente sui social, mostrando un corpo pressoché perfetto. La conferma arriva giocando a racchettoni: Jessica Melena in costume ammalia e attrae decisamente il pubblico.

Un costume dai colori mimetici o quasi che fa presa sui follower, la moglie di Immobile è una bomba. La sua bellezza è pari alla freddezza sotto rete dell’attaccante, i tifosi della Lazio sono molto legati a lei e apprezzano il fatto di non essere invasiva nelle attività sportive del marito. Infatti, Jessica Melena non ha mai discusso o criticato quanto avveniva in casa Lazio, anzi è spesso stata la prima tifosa all’Olimpico portando grazia e bellezza tra gli spalti: tutto ciò ha sempre reso felici i biancocelesti.

Il suo portamento però la porta a essere una sorta di beniamina in tutta Italia, non è un caso come agli Europei la sua presenza non sia passata inosservata. E con il nuovo corso della Nazionale, chissà che non possa tornare Immobile a indossare la maglia dell’Italia vedendo Jessica sugli spalti. Serve tutto l’apporto possibile, in campo e anche in tribuna con una presenza sicuramente di grande fascino a portare fortuna.