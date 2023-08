Espulso con la “nuova” regola: valanga di cartellini in Serie A

Nel 2023-2024 ha già fatto il suo esordio una regola che potrebbe avere ripercussioni molto pesanti in Serie A. Si prevede una valanga di sanzioni nel massimo campionato italiano.

Con i trentaduesimi di finale della Coppa Italia è ufficialmente scattata, per quanto riguarda il Calcio italiano, la stagione 2023-2024. Il mercato è ancora aperto, ma le rose delle 20 compagini che parteciperanno al prossimo torneo di Serie A sono in via di definizione.

Non manca, quindi, praticamente nulla allo spettacolo della nuova edizione del massimo campionato. Il Milan ha un Tonali in meno, ma anche 8 nuovi volti giunti grazie al mercato. L’Inter potrà contare sull’apporto di Frattesi a centrocampo e di Thuram in attacco, ma ha perso diversi elementi di spicco. La Juventus, in attesa di capire il futuro di Vlahovic, riparte dalla certezza Massimiliano Allegri e si affida alla velocità di Weah che, di certo, darà una grossa mano alla causa bianconera. Insomma, ci saranno diverse novità nel nuovo campionato.

A far parlare, ovviamente, e come è consuetudine, soprattutto in Italia, non saranno solo e scelte tattiche, gli assist o i gol che saranno realizzati nel corso delle 380 gare a cui assisteremo da qui sino al Maggio 2024, ma anche le decisioni che saranno assunte dagli arbitri.

Serie A, non solo i gol, ma anche le decisioni arbitrali.

Moviole, punti di vista degli opinionisti e post sui social da parte dei tifosi sono elementi che vanno a costituire il “traino” di quello che segue un fischio da parte di un direttore di gara. Chi è solitamente attento a queste situazioni è, senza alcun dubbio, Maurizio Pistocchi.

Il giornalista, ex volto di Mediaset, ha avuto sempre grande attenzione per le decisioni arbitrali avendo ricoperto, qualche anno fa, il ruolo di moviolista. Sui social Pistocchi ha pubblicato un post in cui prende in esame una situazione che è accaduta nel weekend scorso in Championship, la Serie B inglese.

Nel video, pubblicato da Pistocchi, è possibile vedere l’espulsione di Fred Onyedinma attaccante in forza al Rotherham Utd. Il giocatore, già ammonito, è stato espulso, nel corso di Rotheram United – Blackburn per un motivo molto particolare. Il nigeriano, infatti, dopo aver subito un fallo si è rivolto all’arbitro per richiedere l’ammonizione per l’avversario. Il direttore di gara ha si estratto un cartellino, ma ai danni dello stesso Onyedinma.

Da quest’anno chi chiederà con voce e gesti l’ammonizione di un avversario verrà a sua volta ammonito : ho la sensazione che parecchie squadre finiranno in 9, soprattutto in Italia pic.twitter.com/wK4b04eYd6 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 13, 2023

Il motivo di questo provvedimento disciplinare è legato alla nuova regola, voluta dalla federazione calcistica inglese, secondo cui un direttore di gara può ammonire un calciatore che chiede un provvedimento disciplinare per un avversario. Pistocchi ha voluto mettere un po’ di pepe nel post aggiungendo che se tale regola dovesse essere introdotta in Italia potrebbe esserci una marea di provvedimenti disciplinari.