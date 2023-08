Roma, svolta in attacco: scelto il centravanti

La caccia al centravanti da parte della Roma continua senza sosta, ma sembra essere arrivata a un nome papabile per Mourinho.

La Roma è stata fin da subito tra le squadre più attive sul calciomercato. Ha chiuso infatti quasi subito due colpi a parametro zero, tesserando N’Dicka (svincolatosi dall’Eintracht Francoforte) e Aouar (Lione). Due colpi importanti, poi gli addii.

Tiago Pinto ha dovuto infatti mettere a bilancio circa 30 milioni di plusvalenze per rispettare il settlement agreement. Il dirigente della Roma ci è riuscito cedendo giovani anche talentuosi, ma considerati non centrali per il progetto, come per esempio Tahirovic, Missori o Volpato. Poi però sono iniziate le difficoltà. Il gravissimo infortunio al ginocchio capitato a Tammy Abraham ha stravolto i piani iniziali per l’attacco. L’inglese infatti poteva o essere il titolare inamovibile anche quest’anno oppure un ricco incasso. Lo stop in infermeria ha invece stravolto gli scenari.

Calcolando che Shomurodov da tempo ormai non è più nei piani tattici di Mourinho, tanto da passare al Cagliari nonostante l’emergenza, Tiago Pinto è andato fin da subito a caccia di un attaccante. Una ricerca difficile, soprattutto calcolando il budget molto risicato messo a disposizione dai Friedkin.

L’obiettivo principale era Scamacca, ma il West Ham non ha aperto al prestito e quindi alla fine si è inserita l’Atalanta, che ha bruciato i giallorossi e l’Inter nella corsa all’ex Sassuolo. Un altro nome vagliato è stato quello di Nzola. Lo Spezia però aveva pretese troppo elevate e alla fine la più convinta nel prendere il ragazzo si è rivelata essere la Fiorentina.

La Roma vicina all’accordo per il nuovo bomber

Dopo una lunga ricerca alla fine la Roma sembra essere giunta a quindi. Tralasciando il discorso Marcos Leonardo, attaccante giovane che potrebbe completare il reparto, Tiago Pinto ha trovato il nome giusto per accontentare Josè Mourinho e dargli un pezzo importante fino al rientro di Abraham.

Il tecnico portoghese ha infatti lavorato fino ad oggi con il solo Belotti, troppo poco per arrivare a obiettivi ambiziosi. Il nome è quello di Duvan Zapata, attaccante in uscita proprio dall’Atalanta. Il colombiano è infatti ormai chiuso da El Bilal Tourè e Scamacca ed è pronto a cambiare squadra.

La Roma e l’Atalanta stanno trattando sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 7. Operazione totale da 10 milioni di euro. Poi toccherà allo staff lavorare affinchè l’ex Udinese abbia meno problemi fisici rispetto l’anno scorso. La Dea infatti se ne priva proprio perchè l’anno scorso l’attaccante ha avuto grosse difficoltà a trovare continuità.

Con Belotti comunque alle spalle, se Mourinho dovesse riuscire a limitare i problemi fisici di Duvan Zapata avrebbe comunque il tampone giusto, per esperienza e tempi, fino al ritorno di Tammy Abraham. E occhio ad un doppio colpo con Zapata e Marcos Leonardo entrambi in arrivo, per accontentare cosi le richieste di Mourinho.