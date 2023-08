Juventus, blitz di Giuntoli: accordo trovato con l’esterno

La Juventus è al lavoro per cercare di chiudere in tempi brevi un altro importante colpo in entrata dopo Timothy Weah in questo calciomercato. L’intenzione della dirigenza sarebbe quella di mettere a disposizione di Allegri il giocatore prima dell’inizio del campionato, e gli ultimi indizi portano a credere che questo possa presto accadere.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo un blitz di Giuntoli la Juventus sarebbe riuscita a strappare il sì del giocatore al trasferimento in bianconero, aspetto che condizionerà in modo importante le trattative visto che la Vecchia Signora potrà fare perno proprio su questo per convincere il club detentore del cartellino dell’esterno a lasciar partire il giocatore senza troppi problemi.

Calciomercato Juventus, blitz di Giuntoli: ottenuto il sì del giocatore

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che dopo settimane di stallo è finalmente pronta a prendersi la scena con un paio di rinforzi importanti da regalare a Massimiliano Allegri per rendere la rosa ancora più competitiva. L’intenzione della Vecchia Signora è infatti quella di tornare a lottare allo scudetto, e per farlo c’è bisogno di avere dalle parti della Continassa giocatori di qualità.

Ed è proprio per questo motivo che sul taccuino di Giuntoli sarebbero presenti nomi di giocatori importanti in grado di permettere alla formazione bianconera di compiere degli upgrade, come ad esempio quello dell’esterno che ad oggi è diventato il principale obiettivo dell’estate di calciomercato della Juventus. Non a caso negli ultimi giorni i rapporti fra le parti si sono intensificati al punto che, stando alle ultime notizie, si sarebbe immediatamente giunti ad una svolta importante che potrebbe condizionare e non poco il proseguo di questo trattative.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri la Juventus e Berardi hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento in bianconero dell’esterno della Nazionale in questo calciomercato. Ora la palla passa in mano al Sassuolo, che mai come quest’estate potrebbe trovarsi costretta a salutare il suo storico capitano.

Accordo fra Berardi e la Juve: il Sassuolo fissa il prezzo

L’accordo fra la Juventus e Berardi potrebbe giovare nelle trattative col Sassuolo proprio alla Vecchia Signora che, facendo perno su questo, potrebbe riuscire a portare in bianconero il 29enne italiano senza troppe difficoltà.

Questo almeno è quello che si potrebbe credere, ma il Sassuolo è una società tosta con la quale trattare, oltre che bottega carissima quando si parla dei suoi migliori giocatori, ancor di più se si tratta di Berardi. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, per lasciar partire il loro capitano in questo capitano i neroverdi chiedono almeno 30 milioni di euro, cifra che però al momento la Juventus non sarebbe disposta a sborsare per un 29enne, anche se potrebbe scendere qualora lo stesso giocatore forzare al trasferimento.

Juventus-Berardi: i bianconeri la possono sbloccare in questo modo

Le richieste del Sassuolo per Domenico Berardi sono abbastanza elevate, ma la Juventus potrebbe sbloccare le trattative con gli emiliani in un modo. Stando alle ultime notizie, infatti, dopo aver trovato l’accordo col ragazzo, la Vecchia Signora potrebbe fare perno non solo su questo aspetto ma anche sugli ottimi rapporti che da tempo si hanno col Sassuolo, cercando di forzare leggermente la mano ed abbassare il prezzo.

Se neanche questo dovesse funzionare, ma le esperienze passate portano a pensare tutt’altro, la Juventus potrebbe provare ad inserire nelle trattative per Berardi qualche giovane interessante come contropartita tecnica che possa essere funzionale al progetto tecnico del Sassuolo.