Colpo giallorosso, arriva dalla Juve

Scelta difficile per la Juve: l’interesse per il calciatore è molto forte e Giuntoli valuta attentamente una cessione importante.

Progressi e soddisfazione. Sono queste le parole utilizzate da Max Allegri in precampionato. Dare giudizi dopo 3 amichevoli è di certo prematuro, ma la sensazione è che qualcosa stia cambiando. Sia sul mercato che nell’atteggiamento del tecnico bianconero.

Allegri a margine dell’amichevole con l’Atalanta ha coperto le carte iniziando a giocare in largo anticipo la sua personale partita. Nelle dichiarazioni dell’allenatore si legge tutta la soddisfazione per il lavoro svolto a luglio e non sono mancati i complimenti ai calciatori. Il tecnico livornese ha ammesso di essere contento dei calciatori a disposizione, svelando che il mercato in entrata potrebbe essere già chiuso. Resta da capire se le sue affermazioni siano vere o se il nuovo corso della Juve sia fatto anche da trattative a fari spenti, bluff nelle dichiarazioni per non dare riferimenti e soprattutto investimenti mirati.

In attesa di capire se ci sia o meno margine per intervenire sulla rosa, Giuntoli si concentra sulle uscite. L’obiettivo è far cassa ma anche non indebolire la squadra, e per questo la richiesta di un club, piombato su un pupillo di Allegri, apre il dibattito in casa bianconera.

Juve, pressing per un calciatore: Giuntoli può cederlo

Un fulmine a ciel sereno e qualche punto interrogativo. La cessione di Rovella alla Lazio ha lasciato intendere che un intervento a centrocampo sarà fatto. La sensazione è che il sacrificio sia stato fatto per investire la cifra su un altro elemento in mediana, ma le parole di Allegri al momento frenano ogni trattativa in entrata. Il passaggio di Rovella alla corte di Sarri però potrebbe non essere l’ultimo affare in uscita.

Alla Juve sarebbe infatti pervenuta una richiesta dal Lecce, e un dettaglio conferma che la trattativa, già imbastita, potrebbe decollare. I salentini hanno dato l’ok al passaggio di Ceesay al Damak F.C. in Arabia, liberando un posto in attacco che va colmato prima dell’inizio del campionato. La palla passa quindi a Corvino, vera garanzia per il mercato del Lecce, e immediatamente il club pugliese si è messo sulle tracce di Kaio Jorge.

Il profilo convince per la capacità di giocare da centravanti e da seconda punta, e l’inizio con la Juve è stato incoraggiante, tanto da spingere Allegri a complimentarsi pubblicamente con l’attaccante. La Juve dovrà quindi decidere cosa fare. Kaio Jorge ha ammesso di voler restare a Torino ma avrebbe bisogno di maggiore spazio dopo più di 500 giorni di stop. Lecce potrebbe essere la piazza giusta e la trattativa per un prestito secco potrebbe decollare in tempi brevissimi.