Amrabat alla Juventus: via libera Manchester United

C’è un incrocio di mediani nel calciomercato, Amrabat vede la Juventus mentre il Manchester United punta su ben altro profilo.

Una situazione che ora pone i bianconeri in pole per avere il centrocampista marocchino, concretizzando l’ennesimo affare con la Fiorentina. Il via libera è arrivato indirettamente proprio dalla Premier League.

Nemiche in campo, ma non in sede di mercato. La Fiorentina ha spesso il mirino nei confronti dei bianconeri, anche con le dichiarazioni spesso al veleno di Rocco Commisso, ma sa che la Juve è sempre una cliente decisiva per comprare i suoi big. Un paradosso, nemmeno l’unico, nel corso degli anni che ha portato già tante trattative nel corso degli anni, basti pensare a Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic.

Il prossimo big viola sulla rotta di Torino sembra essere il mediano Amrabat, che ha giocato un grande mondiale con il Marocco e da allora è ormai con la testa rivolta altrove, volendo lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore un indizio importante lo colloca decisamente verso la meta bianconera.

Amrabat, il Manchester rinuncia trovando il sostituto

Un intreccio di mercato che si sta concretizzando in queste ore vede lo United pronto a chiudere un altro acquisto, praticamente il sosia in campo di Amrabat sarà comprato dalla squadra inglese. Il Manchester preferisce spendere i suoi soldi in Premier, anche a costo di investire qualcosa in più ma punta su gente già rodata per il campionato inglese. Così, il Manchester United comprerà Onana dall’Everton, il mediano secondo il Daily Mail è il preferito per Ten Hag. Il belga, per altro, ha già sfidato Amrabat proprio durante i mondiali.

Differenze d’età a spingere per l’acquisto, Amadou Onana ha 21 anni e anche qualche esperienza in Champions League a garantirne sostanza in mezzo al campo. Il Manchester spingerà probabilmente su questo profilo, lasciando campo libero in Italia: la Juve su Amrabat vuole chiudere al più presto intorno ai 25 milioni di euro, il marocchino è ormai considerato l’obiettivo numero uno dalle parti di Torino.

Il movimento in mezzo al campo dei bianconeri è finalizzato all’acquisto di un centrocampista ideale da collocare nei tre mediani voluti da Allegri, un mediano puro in mezzo a due calciatori che sanno essere incisivi partendo da dietro e dai piedi buoni.

Le cessioni degli ultimi giorni come quelle di Zakaria e Rovella liberano posto in mezzo, così come i futuri prestiti di Miretti e Barrenechea allargano lo spazio per l’arrivo del viola. Oltre ai tre titolari della scorsa stagione, a Pogba e McKennie, sarà il marocchino Amrabat a lottare in mezzo al campo per i bianconeri.