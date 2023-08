Milinkovic fa infuriare CR7: cosa è successo!

Al termine della sfida tra l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic, il portoghese è andato su tutte le furie.

Nuovo storico traguardo per Cristiano Ronaldo che ha da poco conquistato anche l’Arabia. Trasferitosi all’Al-Nassr a gennaio, dopo aver bruscamente rotto prima con il tecnico Erik Ten Hag e poi anche con il Manchester United, il trentottenne attaccante portoghese ha deciso di cimentarsi nel panorama saudita.

Primo titolo ufficiale per il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro che grazie ad una doppietta ha permesso al proprio club di vincere la Champions League del mondo arabo. Un traguardo che l’Al-Nassr ha sempre inseguito senza mai riuscire a raggiungere, almeno così è stato prima di incrociare sul proprio cammino CR7.

Ancora una volta determinante il classe 1985 che, a scapito di quello che molti possano pensare, è stato chiamato a misurarsi con una squadra d’eccezione ricca di talento. Di fronte a lui c’era infatti l’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic e compagni. Proprio il Sergente, a fine partita, è stato protagonista di un episodio che pare aver guastato la festa a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo furibondo, la coppa è sua ma è Milinkovic a rubargli la scena

Grande traguardo per CR7 ha aggiunto così un altro trofeo al suo già lungo elenco di titolo vinti, sia individuali che a livello di squadra. Oltre ad aver messo in bacheca la più prestigiosa competizione araba, il portoghese ha anche salutato il torneo ottenendo il titolo di capocannoniere. Sei goal totali nella manifestazione per Cristiano Ronaldo che, tuttavia, al termine del match con l’Al-Hilal è stato scavalcato da Sergej Milinkovic-Savic che gli avrebbe sottratto un riconoscimento a lui destinato.

Oltre alla coppa e al titolo di miglior marcatore, CR7 si sarebbe aspettato di vincere anche il premio come uomo partita. Riconoscimento che è invece stato consegnato ad un non troppo entusiasta Milinkovic. L’ex Lazio, probabilmente dispiaciuto dall’esito del match, ha ritirato il premio senza concedere troppi sorrisi alle telecamere durante la premiazione.

Le stesse che in quel preciso momento si sono concentrate sulla reazione del capitano dell’Al-Nassr. Gesto di stizza da parte di Ronaldo che si è lasciato andare in gesti inequivocabili: grande rammarico per il campione che a 38 anni sembra proprio non essere sazio di titoli. Le riprese hanno immortalato l’ex United mentre con le dita faceva palesemente il gesto del due.

Ad intendere proprio le reti segnati in finale che hanno permesso alla sua squadra di vincere la coppa. Invece, a quanto pare, ad influenzare le decisione della giuria sembrerebbe averci pensato l’infortunio. CR7 non ha potuto concludere il match a causa di un problema fisico rimediato allo scadere. Decisione forse un po’ troppo severa, Ronaldo non ha dubbi.